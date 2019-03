În perioada 25 februarie - 1 martie 2019, profesori şi elevi ai Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Suceava, au luat parte la primul schimb de grupuri de elevi pe termen scurt, în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ KA 229 „Hand to hand – together in Europe”. Această activitate a avut loc la instituţia parteneră Agrupamento de Escolas de Samora Correia din Portugalia, unde şcoala din Dumbrăveni a fost reprezentată de prof. Niculina Pintilii şi Oana Pădurariu, dar şi de directorii şcolii, prof. Mihaela Apetrei şi Ionela Diana Doncean, alături de şase elevi din clasa a VII-a: Naomi Pristavu, Claudiu Iulian Amaftioaie, Leon Vatamanu, Alin Denis Ifrim, Evelina Mihai şi Claudiu Marian Antonesei.

Acest proiect, bazat pe schimbul de bune practici în domeniul şcolar, implică instituţii şcolare din cinci ţări: România, Italia, Letonia, Turcia şi Portugalia, desfăşurându-se pe o perioadă de doi ani. Cele cinci şcoli partenere din proiect îşi propun să dezvolte abilităţi personale ale elevilor, competenţe de comunicare într-o limbă străină, dar şi cunoştinţele culturale ale elevilor, printr-o abordare tematică variată: literatură, meşteşuguri şi tradiţii, mediul înconjurător, istorie, muzică.

Pe parcursul celor cinci zile de mobilitate, elevii şi profesorii însoţitori au luat parte la activităţi ce au avut ca temă principală mediul înconjurător. Elevii şi-au făcut cunoscute, în limba engleză, activităţile legate de mediu desfăşurate în cadrul clubului “Minunile naturii” şi au contribuit la promovarea turistică a ţărilor şi zonelor de unde provin, prin prezentări de evenimente turistice legate de mediu. Echipa română a stârnit interesul participanţilor prin materialul informativ despre unele festivaluri naţionale: Festivalul Muntelui Ceahlău, Festivalul Păstrăvului şi Săptămâna Plutăritului de la Ciocăneşti, Festivalul Narciselor de la Vad, Festivalul Ursului de la Băile Tuşnad şi Sărbătoarea Florii de Salcâm de la Poiana Mare. De asemenea, elevii au împărtăşit celorlalţi materialele educative despre conservarea patrimoniului natural şi despre măsuri de protecţia mediului. În prezentarea lor despre conservarea patrimoniului natural, elevii români au făcut referire la: Vulcanii noroioşi de la Berca, Fluviul Dunărea şi chipul lui Decebal sculptat în piatră, Cascada Bigăr, Peştera Scărişoara şi Delta Dunării.

Şcoala gazdă a propus participanţilor un program bogat de activităţi educative. S-a realizat un tur al şcolii şi un tur al oraşului Samorra Correia, pentru familiarizarea cu sistemul educaţional din Portugalia şi cu arhitectura şi specificul zonei. Elevii au fost încântaţi de exerciţiile de cunoaştere şi autocunoaştere realizate în sala de sport a şcolii, sub coordonarea profesorului psiholog portughez. Un aspect interesant a reprezentat camera senzorială Snoezelen, folosită pentru terapie, unspaţiu relaxant care ajută la reducerea agitaţiei şi anxietăţii.

Vizita de studiu din Lisabona a reprezentant un alt moment cheie al activităţilor, contribuind la dezvoltarea culturală a participanţilor, prin descoperirea unor obiective turistice: Muzeul trăsurilor, Mănăstirea Jeronimos, Centrul Cultural Belem, Monumentul Descoperirilor situat pe malul Oceanului Atlantic. Activitatea pe grupe transnaţionale “Caută indiciul” desfăşurată în parcul din Lisabona şi împrejurimi a antrenat elevii în realizarea seriilor de probe, dezvoltându-le spiritul competitiv şi adeziunea la grup. Vizita la Companhia das Lezirias, cu o întindere de 48 de hectare, a contribuit la educarea participanţilor să gândească şi să trăiască “verde” în viitor şi a completat cunoştinţele acestora despre culturile de viţă-de-vie şi de orez, despre creşterea animalelor şi albinelor, despre plantaţiile de arbori de plută. O altă activitate de promovare a stilului de viaţă sănătos în natură a reprezentat vizitarea zonei de plajă Guincho din oraşul Cascais, cunoscută pentru surfing, unde elevii şi profesorii însoţitori au fost implicaţi în diverse activităţi sportive.În ultima zi de mobilitate, elevii au participat la un concurs de desene pe teme de mediu şi la Carnavalul anual din Samora Correia.

A consemnat,

Prof. Niculina Pintilii, coordonator proiect