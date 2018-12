Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava este partener, în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2020, în cadrul proiectului Erasmus+ KA229 intitulat “United States of Europe: Fraternity, Unity, Liberty” (USE:FUL), coordonat de un liceu din Portugalia. Școlile partenere provin din țări europene dezvoltate: Escola Secundária de Almeida Garrett - Portugalia, Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cardones - Spania, Gymnázium Susice, Fr. Procházky 324 - Cehia, Istituto Istruzione Superiore "A. Zoli” - Italia, III Liceum Ogolnoksztalcace im. Unii Lubelskiej w Lublinie - Polonia.

În perioada 10 – 14 decembrie, profesori și elevi din şcolile partenere au participat la prima mobilitate în cadrul proiectului, în Tenerife, Spania, la Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cardones.

Gazdele au impresionat plăcut participanții prin programul propus și printr-o organizare de excepție a activităților care au avut ca temă centrală ”How much do we know about EU?”.

Pe parcursul a 5 zile consecutive profesorii din școlile participante au implicat elevii într-o serie de activităţi care au avut ca scop îmbunătățirea cunoștințelor despre istoria UE, obiectivele UE, avantajele UE, instituții reprezentative, țări care fac parte din UE etc. Totodată, elevii au prezentat rezultatele cercetărilor (anchete selective de piață pe bază de chestionar și interviu) realizate în țara lor, care au avut ca scop testarea cunoștințelor elevilor și comunității locale legate de UE.

Obiectivele derivate ale acestor activităţi au fost îmbunătățirea cunoștințelor elevilor despre bazele UE, istoria și orientările acesteia și impactul asupra vieții lor și a concetățenilor fiecărei școli participante.Activităţile s-au derulat în săli multimedia din şcoala gazdă, iar metodele şi materialele didactice folosite au fost: lucrul pe echipe, prezentări Power Point, video-uri, Kahoot, Mentimeter, conversaţia euristică, brainstorming, internet, calculatoare, imprimante.

Concluzia noastră a fost: Spania este o țară despre oameni și despre emoții, nu doar despre locuri frumoase, iar vizitele turistice au arătat ceea ce mulţi dintre noi știm: că Spania știe să-și respecte oaspeții şi să-şi prezinte frumuseţile.

Intâlnirea a fost un real prilej de formare profesională, culturală, schimb de experienţă şi exersare a competenţelor lingvistice și informatice pentru elevii şi cadrele didactice participante.

