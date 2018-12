Începutul acestui an şcolar a coincis la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” cu demararea a două proiecte Erasmus+, un program al Uniunii Europene care îşi propune să contribuie la dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de inserţie profesională prin oferirea unor oportunităţi de educaţie, formare şi activităţi de tineret sau de sport, care se va desfăşura până în anul 2020.

Primul proiect, “Şcoala care ne place: încredere şi motivaţie pentru învăţare”, face parte din acţiunea cheie 1 (KA1) a programului Erasmus+ şi îşi propune să contribuie la dezvoltarea şcolii noastre prin activităţi care să facă învăţarea mai atractivă pentru toţi factorii interesaţi. Scopul principal al proiectului este dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii în vederea stimulării şi implicării active a profesorilor, a elevilor şi a părinţilor în învăţare pentru a îmbunătăţi succesul educaţional la toate nivelurile de şcolarizare.

Acest proiect implică, pe de o parte, dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din şcoală prin participarea la mobilităţile organizate de furnizori de formare profesională din Europa, având o tematică diversă: Metode active privind îmbunătăţirea motivaţiei şi calităţii în mediile de învăţare, Dinamica grupului şi abilităţi sociale în clasă, Creativitate şi inovaţie în predare şi cum utilizăm muzica, arta, Informatica şi sportul în educaţie, Cum să utilizezi non-formalul în educaţia formală, Metode creative de predare-învăţare pentru a reduce abandonul şcolar într-o societate de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Pe de altă parte, proiectul presupune diseminarea activităţilor de formare şi implementarea lor în activităţi didactice (Gramatica franceză prin muzică, O istorie culturală a muzicii anglo-saxone), extracurriculare (Aperitive lingvistice, flash-mob, expoziţie de grafică şi caligrame, spectacole) şi cross-curriculare (Învaţă prin sunet, mişcare şi culoare: scriere creativă, jocuri sportive, matematică şi ştiinţe prin desen) stabilite în planul de desfăşurare al proiectului.

Impactul acestui proiect va viza atât dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin însuşirea de noi tehnici, metode de lucru cu elevii pentru realizarea unui design al lecţiei cât mai atractiv şi eficient, cât şi cea a competenţelor elevilor din perspectiva formării abilităţilor de viaţă. În plus, prin contactul cu alţi profesori, formatori, şi împărtăşirea experienţelor de bună practică se vor putea stabili noi parteneriate pentru viitoare proiecte şi schimburi de experienţă în domeniul educaţiei şcolare.

Cel de al doilea proiect, cu titlul “E. L.E.A.RNING. – European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths”, are ca scop schimbul de bune practici între şcolile partenere privind instrumentele utile unei învăţări cât mai atractive a ştiinţelor, pornind de la dificultăţile întâlnite la elevi în studiul matematicii.

Acest proiect implică, în principal, realizarea la nivelul instituţiilor partenere de activităţi legate de aplicarea Matematicii în robotică, biologie şi arte prin exerciţii şi jocuri atractive care să atingă scopul final al proiectului, acela de a face domeniul ştiinţelor cât mai atractiv pentru elevi şi de a creşte interesul acestora pentru învăţare. În plus, proiectul va oferi posibilitatea unor elevi din şcoala noastră să călătorească în cele 3 ţări partenere (Italia, Turcia şi Bulgaria) în scopul dezvoltării competenţelor în domeniul ştiinţelor, dar şi a limbilor străine, ţinând cont de limba de comunicare a proiectului (engleza) şi de diversitatea lingvistică a ţărilor partenere.

Avantajele pe care le aduc aceste proiecte şcolii sunt numeroase. Mai presus de toate, participanţii vor avea ocazia de a vizita locuri noi, de a cunoaşte alte persoane şi de a trăi, pentru câteva zile, într-o altă cultură. Mai mult, cu toţii îşi vor îmbunătăţi competenţele de comunicare în limba engleză şi îşi vor dezvolta abilităţile de lucru în echipă. Proiectele internaţionale pun accentul pe educaţia non-formală, şi de aceea ele joacă un rol decisiv atât în ceea ce priveşte îmbunătăţirea ofertei educaţionale, cât şi în dezvoltarea personală a profesorilor şi elevilor participanţi.

Prof. Daniela-Irina Melisch