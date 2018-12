De 1 Decembrie la Alba Iulia

În an aniversar şi în prag de Ziua Naţională a României, 47 de elevi de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, însoţiţi de trei cadre didactice şi de directorul unităţii, prof. Mihaela Ursaciuc, au pornit în excursie spre Alba Iulia, spaţiul sacru al românilor uniţi.

Plecarea a avut loc vineri, 30.11.2018, ora 8 dimineaţa, din faţa colegiului, cu direcţia Târgu Mureş, unde ne-am oprit pentru prânz şi pentru o scurtă plimbare prin oraş. Drumul a continuat până la Sibiu, unde am ajuns la timp pentru a admira proiecţiile vesele şi multicolore de pe clădirile istorice din centrul vechi unde este organizat Târgul de Crăciun după modelul austriac. Am mâncat turtă dulce, am băut ceai fierbinte şi ne-am molipsit cu toţii de veselia cântecelor tematice care se auzeau discret în toată piaţa. După aproximativ două ore în care ne-am încărcat de armonia culorilor şi a sunetelor, ne-am continuat drumul spre locul de cazare, Cabana Nora, Păltiniş.

La 1442 m altitudine, la câţiva paşi de pârtia de schi, pe un frig de crăpau pietrele, cabana de munte ne aştepta primenită şi încălzită, gata să primească oaspeţii bucovineni. Mirosul de teracotă încinsă şi primirea călduroasă a gazdei, dna Nora, ne-au făcut să dăm uitării oboseala acumulată peste zi şi, după ce ne-am cazat, ne-am adunat cu toţii în jurul unei canapele confortabile şi ne-am (re)descoperit, am cântat, am jucat cărţi şi am ascultat muzică.

A doua zi, după micul dejun îndestulător pregătit de gazde, ne-am gătit în straie de sărbătoare, cu ii bucovinene, fulare tricolore, steaguri şi cocarde şi am pornit, de 1 Decembrie, spre Alba Iulia. Drumul de 3 ore a trecut pe nesimţite pentru că am fost animaţi de cântecele patriotice cântate cu inima plină de simţire de către toată lumea. Atmosfera unui autocar plin de adolescenţi îmbrăcaţi în ii şi cu tricolorul în mână, cântând Imnul Bucovinei, Imnul Ardealului, „Treceţi, batalioane române, Carpaţii!” ş.a. este greu de surprins în cuvinte.

Am ajuns la Alba Iulia copleşiţi de emoţia evenimentului la care ne-am prins martori, am privit cu ochii în lacrimi români adunaţi de pretutindeni, îmbrăcaţi în strai popular, veniţi de departe, ca şi noi, purtaţi, prin frigul de decembrie, de un patriotism lipsit de ostentaţie, dar resimţit până în măduva oaselor. Din păcate, aglomeraţia, marea de oameni venită să-i spună La mulţi ani României, nu ne-a permis să vedem de aproape parada militară; ne-am mulţumit, însă, să asistăm emoţionaţi, de pe un deluşor al Cetăţii Alba la defilarea autorităţilor, pe care însă am resimţit-o puternic, cu ecouri lăuntrice.

Poza de grup pe care am făcut-o cântând „Treceţi, batalioane române, Carpaţii!”, în faţa Obeliscului lui Horea, Cloşca şi Crişan, va sta mărturie emoţiei şi bucuriei pe care le-am trăit acolo, fiecare dintre noi.

Odată întorşi la cabană, în Păltiniş, am continuat sărbătorirea Ţării într-un stil ceva mai autohton, în jurul unul grătar şi al unui ceai fierbinte, pentru ca mai apoi să încingem atmosfera cu dansuri bucovinene, sârbe şi hore, precum şi dansuri moderne la care copiii noştri se pricep atât de bine.

Drumul spre casă ne-a fost lin pentru că ne simţeam inima uşoară ca după o spovedanie, ne simţeam noi înşine mai frumoşi şi mai omenoşi în toate, considerând că această experienţă a unit individul cu întregul. La mulţi ani, Românie, îţi spunem noi, românii de la CAB!

Prof. Brînduşa Luminiţa Cîmpan

Prof. Raluca Dragomirescu

Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului, judeţul Suceava