Liceul din Dumbrăveni a găzduit prima reuniune transnațională din cadrul proiectului „Hand to Hand – Together in Europe”

Începând cu data de 1 septembrie 2018, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni şi-a îmbogăţit experienţa în materie de proiecte europene prin dobândirea rolului de şcoală coordonatoare a parteneriatului de schimb interşcolar „Hand to Hand – Together in Europe” („Mână în mână – Împreună în Europa”), acronim HHTE, număr de referinţă 2018-1-RO01-KA229-049337. Finanţat prin intermediul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, acest proiect pentru susţinerea schimbului de bune practici se va întinde pe o durată de doi ani. Celelalte şcoli partenere în acest demers sunt Şehit Ali Aksoy Ortaokulu din Akhisar (Turcia), Agrupamento de Escolas de Samora Correia din Samora Correia (Portugalia), Rīgas 22. vidusskola din Riga (Letonia) şi Istituto Comprensivo „Giovanni Pierluigi” Palestrina din Palestrina (Italia).

Proiectul îşi propune promovarea valorii sociale şi educaţionale a patrimoniului cultural european, având ca priorităţi secundare incluziunea socială şi dobândirea de abilităţi şi competenţe. Obiectivele vizate prin activităţile derulate de către parteneri sunt: promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, sprijinirea includerii elevilor expuşi riscului de marginalizare, internaţionalizarea curriculumului şcolar pentru succesul şcolar şi educaţia pentru viaţă, îmbunătăţirea comunicării în limba engleză ca limbă străină, precum şi stimularea interesului pentru autodezvoltare într-o societate multiculturală. Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă elevii cu vârste între 12 şi 15 ani, care vor avea posibilitatea să participe la vizite de schimb şi la activităţi practice şi interactive organizate la nivel de şcoală.

Deschiderea oficială a proiectului a fost realizată prin intermediul primei reuniuni transnaţionale, găzduită de Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni în perioada 26-28 noiembrie 2018, la care au participat coordonatori, membri ai echipei manageriale şi alte cadre didactice implicate în implementarea proiectului din toate şcolile partenere. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de către Mihaela Apetrei, director al Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Niculina Pintilii, coordonatoarea proiectului, Dorel Galan, membru al Consiliului Local din comuna Dumbrăveni, director adjunct Ionela Diana Doncean şi Adriana Duceac, prof. de limba engleză Ionela Rodinciuc şi Oana Pădurariu şi alţi profesori din echipa română de proiect. Au fost prezenţi şi elevii liceului, selectaţi în grupul ţintă al proiectului.

Fiind vorba de prima întâlnire de acest gen, agenda de lucru a fost foarte încărcată.

Prima reuniune transnaţională a proiectului „Hand to Hand – Together in Europe” a reprezentat o oportunitate importantă pentru interacţiunea directă între partenerii din cele cinci şcoli implicate, punându-se astfel bazele unei colaborări strânse şi ale schimbului fructuos de bune practici, care vor aduce avantaje şi beneficii atât elevilor şi profesorilor implicaţi în proiect, cât şi întregii comunităţi şcolare şi locale.