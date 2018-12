Erasmus+ „The More You Know, The More You Love”, la Liceul Tehnologic Vicovu de Sus

În perioada 3-5 decembrie 2018, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus a fost gazda primei întâlniri de lucru din cadrul Proiectului de parteneriat strategic în domeniul educație școlară și de schimb interșcolar Erasmus+ „The More You Know, The More You Love”.

Acest proiect este derulat de către Liceul Tehnologic „Ion Nistor” în calitate de coordonator, în perioada 16.09.2018-15.08.2020, alături de trei instituții partenere: Stredni prumyslova skola chemica, Pardubice, Cehia, Profilirana gimnazia Hristo Botev, Popovo, Bulgaria și Ufuk Arslan Anadolu Lisesi, Estimesgut, Turcia, iar valoarea grantului acordat instituției vicovene este de 32591 euro.

La activitatea transnațională organizată de Liceul „Ion Nistor”, delegațiile școlilor partenere, formate din directorii acestora și profesorii implicați în proiect, au luat parte la trei sesiuni de formare organizate de echipa de proiect din școala gazdă ce au avut ca temă Rolul și impactul culturilor asupra societății.

Abordarea tematicii s-a făcut de la general la particular: plecând de la numeroasele definiții ale culturii, au fost discutate aspecte legate de componentele acesteia, de schimbările permanente la care este supus acest concept sub presiunea factorilor interni și externi, de relațiile de interdependență stabilite între individ, societate și cultură. Un alt aspect important tratat l-a constituit cel legat de funcțiile pe care le îndeplinește cultura în relațiile individului cu societatea. Ca aplicație practică, participanții au realizat și au prezentat postere cu principalele elemente culturale reprezentative pentru țara din care provin, punându-se astfel în evidență complexele culturale specifice culturilor implicate în proiect.

Activitățile de formare au mai adus în prim plan și concepte precum bariere culturale, globalizare și impactul acesteia asupra culturii, identitate și moștenire culturală, aspectele teoretice fiind dublate de ateliere de lucru și discuții.

Sesiunile de formare susținute de doamnele profesoare Gheorghiță Anca Monica și Muntean Ana Maria au fost completate de exemple de bună practică în valorificarea culturii române și a tradițiilor populare pregătite de elevi coordonați de doamna profesoară Parasca Mirela Loredana și domnul prof. Cârdei Mihai.

Programul a inclus, de asemenea, și prezentarea școlilor implicate și a sistemelor de învățământ din fiecare țară, discuții legate de cultura acestora, schimb de bune practici.

Oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare și cu un program artistic de bun venit de către membrii Grupului vocal-tradițional „Ai lui Ștefan noi oșteni”, elevi ai Liceului „Ion Nistor”, coordonați de domnul prof. Vasile Schipor. Însoțiți de domnul director Bărbuță Angelo Cătălin, de domnii directori adjuncți Gheorghiță Florin Constantin și Chira Gheorghe și de doamna prof. Gheorghiță Anca Monica, aceștia au vizitat Campusul școlar, liceul și Primăria orașului Vicovu de Sus.

Proiectul „The More You Know, the More You Love” are drept scop promovarea, menținerea și împărtășirea valorilor culturale, responsabilizarea tinerilor cu privire la patrimoniul cultural, la importanța toleranței și cooperării culturale și sociale, acceptarea diversității și promovarea propriei culturi în spațiul european. Activitățile LTT sunt în număr de 4 și presupun mobilități pe termen scurt ale grupurilor de elevi și a profesorilor însoțitori din fiecare țară parteneră, vor fi organizate activități reprezentative pentru identitatea culturală a fiecărei țări, astfel încât tinerii să cunoască cântece populare, dansuri folclorice, precum și alte elemente tradiționale specifice.