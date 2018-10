Şcoala Gimnazială ,,George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc, în parteneriat cu şcoli din Franţa (College Edouard Lucas), Spania (Colegio Divina Maestro), Italia (Istituto Comprensivo S.Bagalino), Macedonia (Opshtinsko Osnovno Uchilishte Kocho Racin Kumanovo) şi Portugalia (Agrupamento Daescolas Virginia Moura), derulează, începând cu acest an şcolar, un proiect european Erasmus Plus KA229 - parteneriat de schimb interşcolar, cu titlul ,,Games of a lifetime” (goal).

Acest proiect este finanţat din fonduri europene dedicate parteneriatelor strategice în domeniul şcolar, grantul fiind în valoare de 22.598 euro. Activităţile se vor derula pe perioada a doi ani (2018-2020) şi vor consta în mobilităţi elevi-profesori, activităţi derulate în cadrul fiecărei şcoli partenere şi activităţi comune online, bazate pe utilizarea jocului ca metodă didactică activ-participativă.

Obiectivele urmărite sunt: îmbunătăţirea colaborării între elevii şcolii, precum şi între elevi de culturi diferite, respectând şi promovând diversitatea, optimizarea calităţii educaţiei prin implementarea de metode moderne, punând accent pe joc ca strategie didactică, sprijinirea şi îmbunătăţirea includerii elevilor proveniţi din medii dezavantajate în educaţie, implementarea de noi forme de învăţare şi formare a elevilor din şcolile care fac parte din acest proiect.

În fiecare instituţie parteneră se vor deschide Cluburi Erasmus, în cadrul cărora se vor organiza workshopuri, jocuri de învăţare, jocuri video educative, jocuri sportive, jocuri de construcţie, care vor ajuta la dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Tot în cadrul Clubului se vor realiza materialele de proiect (logoul proiectului, machete, desene, articole de presă, materiale video, prezentări, creare de jocuri educative) de către elevi îndrumaţi de profesori.

Una dintre activităţile desfăşurate în cadrul mobilităţilor va fi ,,Jocurile Olimpice” ale proiectului, constând în jocuri matematice, jocuri educative, jocuri de construcţie, competiţii sportive între ţările partenere, urmând ca la finalul proiectului să fie desemnate ţările câştigătoare şi să aibă loc festivitatea de premiere.

În mobilităţi vor pleca fluxuri de câte trei elevi însoţiţi de două cadre didactice, pe perioada a cinci zile. Aceştia vor participa la activităţi comune cu toate şcolile partenere, urmând ca la întoarcerea în ţară să disemineze achiziţiile dobândite în cadrul şcolii şi al comunităţii.

În fiecare şcoală se va înfiinţa o clasă experimentală Erasmus+, cu care se vor derula activităţi didactice prin joc, în scopul de a măsura impactul proiectului la nivel didactic.

Coordonatorii de proiect la nivelul şcolii sunt prof. Băcanu Lăcrămioara şi prof. Tudose Anca, care vor implica activ toate cadrele didactice şi un număr cât mai mare de elevi în activităţile derulate.

Prima mobilitate va avea loc în perioada 12-16 noiembrie a.c., în Franţa (College Edouard Lucas), la care vor participa doi elevi şi două cadre didactice.

Echipa de proiect este formată din Băcanu Lăcrămioara, Tudose Anca, Nistor Oltea (cadre didactice) şi Moroşan Ioana, Iftime Alexandra, Forminte Andreea (elevi).

Echipa de proiect