Mă numesc Mădălina Antonesi, sunt psiholog clinician la Centrul de dializă din municipiul Suceava, președinta Asociației caritabile ,,Zâmbete în Bucovina''. Avem o poveste tristă care ne apasă și avem nevoie de ajutor financiar. În satul Călinești - Enache locuiește o familie cu 5 copii fără locuință, fără bunuri. O săteancă care deține o casă de la o mătușă decedată îi ține provizoriu în casă. Am cunoscut această familie în urmă cu 4 ani, la sugestia medicului din comună. Acesta mi-a zis că e nevoie în această familie de suport educațional privind îngrijirea și igiena, deoarece copiii care merg la școală au păduchi. Am cumpărat primul tub de spumă, după care au urmat produsele de igienă și educația despre igienă. Am aflat că părinții vin din familii numeroase și nu au modele de educație. Tatăl avea buletinul expirat și nimeni nu-i oferea suport de spațiu pentru a-și reînnoi actele de identitate. A urmat să-l înregimentez pe tată cu adresa din sat, deoarece din lipsa de buletin copiii nu aveau alocație. De aici, discuția despre concubinaj și puterea unei familii în fața educației celor mici. A urmat să-i cununăm la primărie, astfel mama a primit numele soțului. În seara de Crăciun 2017, li se aprinde de la un scurt circuit șura și grajdul. Familia rămâne fără caii care îi ajutau să supraviețuiască la limită. Casa și toate acareturile nu sunt ale lor. Săteanca vrea să îi dea afară din casă în luna septembrie. Activitățile caritabile făcute de echipa noastră animată de caritate și ajutor este cunoscută pe plan local, dar la acea vreme nu aveam asociație. Datorită acestei nevoi de bani, ne-am constituit și am devenit vizibili în spațiul public. Adresa noastră de e-mail: zambeteinbucovina@yahoo.com, pe facebook: Zambete in Bucovina, Zambete in Bucoviona grup; Va rog din suflet, dacă puteți sa sponsorizați această cauză. Am făcut asociație, deoarece nu puteam să-i ajutăm pe cei 7 membri ai acestei familii, chiar cu sprijinul celor care ne susțin în această cauză. Ei au nevoie de o casă. Casa cea mai ieftină din multitudinea de case date la vânzare în comună este de 17 mii de euro. Am primit promisiuni bănești de la Calcarul Pojorâta, Egger Rădăuți, Dedeman Bacău. Ne-am bucura să ne fiți alături și, peste ani, să vedem acești copii cu o carieră, cu viața în ordine, la casa lor. Pentru această familie am lansat Campania ,,Sporește-ți bucuria cu 1 leu. Ajutorul tău schimbă vieți''. În acest moment, familia are adunați 3.300 de euro din donații. Dacă doriți ca micuții temerari să aibă o casă în care să-și urmeze visurile, va așteptăm alături de noi. Contul este deschis și vrem să strângem bani pentru căsuța celor 5 copii fără domiciliu. Cod IBAN RO78RNCB0234159284920001 (BCR). Povestea acestei familii poate fi urmărită și pe site-ul Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-01-25/O-familie-cu-cinci-copii-cu-varste-cuprinse-intre-2-si-11-ani-din-Calinesti-Enache-are-nevoie-urgenta-de-ajutor; https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-02-21/Familia-cu-cinci-copii-din-Calinesti-Enache-a-carei-agoniseala-a-ars-intr-un-incendiu-ajutata-de-o-multime-de-oameni

Cu considerație, Mădălina Antonesi - Suceava, telefon 0743 487 038