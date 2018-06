În perioada 6 - 26 mai 2018, la Universitatea din L’Aquila, provincie situată în centrul Italiei, s-a derulat întâlnirea din cadrul proiectului educaţional “HINGE - Erasmus+”, aceasta reunind elevi şi profesori din 5 instituţii de învăţământ din România, Belgia, Grecia, Spania şi Italia.

Echipa de proiect a României a fost formată din patru elevi - Silitră Mihai, Hreniuc Sorin, Grigoriu Ionuţ şi Roşca Lucian, de la şcoala postliceală, specializarea „Administrator reţele locale şi de comunicaţii”, de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, însoţiţi de dl. Ghivnici Lucian Bogdan, inginer de sistem în cadrul aceleiaşi instituţii. Scopul proiectului a vizat atât dezvoltarea competenţelor profesionale, cât şi schimbul de experienţă şi de bune practici în domeniul administrării reţelelor de calculatoare.

Activităţile didactice desfăşurate în cadrul proiectului au fost susţinute de dl. Francesco Valentini, de la Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica Università degli Studi dell'Aquila şi au îmbinat orele de asimilare de cunoştinţe şi dezbateri privind administrarea reţelelor de calculatoare,cuactivităţi de învăţare prin experienţă practică.

Evaluarea competenţelor dobândite de participanţi pe parcursul implementării proiectului a constat în două examene finale în urma cărora s-au obţinut certificări CISCO (CCNA1 şi CCNA 2) recunoscute la nivel internaţional.

Cisco Network Academyeste un program de tip parteneriat între firma Cisco Systems şi diferitele organizaţii (academii regionale, academii locale, centre de testare etc.), care are drept scop pregătirea cursanţilor în vederea creării, analizării şi întreţinerii de reţele de calculatoare bazate pe echipamente şi tehnologii Cisco, dar şi standard. În lume există în prezent, în cadrul programului Cisco, peste 125.000 de academii, 32.000 de instructori şi peste 1.600.000 de studenţi.

CCNA (Cisco Certified Network Associate)este fundamentul carierei de administrator de reţea, administrator de inter-reţea, administrator de sistem, administrator de ISP, specialist în securitatea informaţiei, specialist Cisco etc. Certificarea CCNA este recunoscută şi apreciată în întreaga lume şi este considerată “Industry Standard Certification”.

Proiectul „How to wIN the challenGE: internationalising EQF Level 5 (2015-1-IT02-KA203-014874) este coordonat de Universita Degli Studi Dell'aquila, având ca parteneri - Regione Abruzzo, Panepistimio Dytikis Makedonias (university Of Western Macedonia), Dide Kilkis Epimorfotiki Kilkis Single Member Llc, Universitatea ”Ştefan Cel Mare” Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, World University Service Of The Mediterranean, Universitat De Girona.

Bugetul proiectului este de 449867.00 Euro.