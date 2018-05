Din 1 septembrie 2017, timp de doi ani, în Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava se derulează Proiectul Erasmus + pentru formarea personalului "Motivare, implicare, colaborare pentru o educaţie de calitate europeană", cu numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA101-036429.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană, grantul obţinut fiind în valoare de 35.570 de euro.El are ca scop principal realizarea unei educaţii de calitate comparabilă cu cea oferită de sisteme de educaţie eficiente, recunoscute la nivel internaţional.

Cea de-a patra mobilitate a proiectului, “Interculturality at scool”, a avut loc în perioada 23-27 aprilie 2018, în Malta, având ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin metode capabile să asigure depăşirea barierelor şi stereotipurilor culturale şi lingvistice; reciprocitate pentru tinerii din diferite culturi, înţelegere, acceptare şi plăcere; dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a conflictelor; colaborarea eficientă, reducerea resentimentelor generate de diversitate, înţelegerea problemelor ca pe nişte provocări, care pot fi lecţii utile.

Grupul a fost format din trei cadre didactice, Apetrei Sidonia Georgeta, Asimionesei Laura Cristina şi Forij Silvia. Organizatorul cursului, Libero Dachille, cetăţean italian, ne-a oferit servicii de consultanţă şi dezvoltare profesională la standarde internaţionale. Cursul s-a derulat pe o perioadă de 5 zile a câte 6 ore pe zi şi a presupus un dialog constructiv, aplicaţii practice, schimb de bune practici cu profesorii participanţi şi formatori.

Prima instituţie vizitată a fost “Clubclass RESIDENTIAL LANGUAGE SCHOOL” , unde am făcut cunoştinţă cu tineri veniţi de pe toate continentele pentru a învăţa sau a-şi perfecţiona competenţele lingvistice. Am participat la o lecţie de exersare a limbii engleze, alături de studenţi veniţi din Polonia, Japonia, Franţa, Portugalia şi Spania.

În altă zi am vizitat şcoala particulară ” Am Language Studio” situată în inima oraşului Sliema. Având cursanţi de toate naţionalităţile şi de vârste diferite, această instituţie oferă oportunitatea învăţării limbii engleze la diferite nivele de performanţă, dar şi interrelaţionarea tinerilor de diferite culturi şi religii. Am cunoscut aici metode care mijlocesc însuşirea unei limbi străine într-un timp scurt. Ne-a impresionat deschiderea cu care comunică elevi veniţi din colţuri diferite ale lumii.

Întâlnirile cu profesorii de limba engleză au avut loc zilnic la Mikiel Anton Vassalli College, Giovanni Curmi Higher Secondary School, în oraşul Naxxar. Este o şcoală postliceală care oferă cursuri academice la nivel avansat, intermediar şi obişnuit, adaptate nevoilor individuale ale elevului. În fiecare an, şcoala pregăteşte sute de studenţi pentru a-şi continua studiile la diferite instituţii de învăţământ terţiar sau pentru a-şi desfăşura o carieră. Majoritatea studenţilor obţin rezultate excelente în examinări externe. Am asistat la ore de literatură engleză şi lingvistică, susţinute de profesorii Mandy Bonnici, Nikki Fenech, Josianne Borg, Henry Holland, Alexander Francalanza, Owen Mifsud, Lara Sammut, Rachelle Gauci. Am recunoscut în activitatea acestor profesori metode şi tehnici de lucru pe care le aplicăm şi noi în şcolile noastre, dar şi aspecte diferite. Atmosfera este plăcută, în aer pluteşte o energie pozitivă. Evaluarea cunoştinţelor se face prin examene. Un lucru care ne-a atras atenţia este lectura şi interpretarea unui roman (Atonement, de Ian McEvan) de-a lungul unui întreg an şcolar. Iniţial, elevilor li se propune de către cadrul didactic interpretarea unui fragment din textul suport, apoi lectura propriu-zisă a acestuia. Fiind întrebat de metodă, profesorul a susţinut că astfel elevii reuşesc mai bine să înţeleagă textul şi să emită judecăţi de valoare cu privire la acţiune şi personaje.

În afara vizitelor la şcoli, ni s-a oferit ocazia să cunoaştem câteva secrete din managementul a două hoteluri malteze: Le Meridien Hotel şi Hilton Hotel.

A fost o experienţă deosebită despre care vom vorbi, cu siguranţă, mult timp de acum înainte.

Sidonia Georgeta Apetrei, Silvia Forij, Laura Cristina Asimionesei