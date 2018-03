Totul a început la o oră de chimie când doamna profesoară ne-a vorbit despre importanţa stratului de ozon, de găurile apărute în acesta datorită intensificării fenomenului de poluare şi de faptul că radiaţiile UV provenite de la soare trec prin acestea şi ne afectează organismul. Indexul UV este cuprins într-o scală de la 1 la 11+. Este important să cunoaştem care este valoarea indexului UV şi a iradiantei UV pentru a înţelege care este pericolul pentru sănătatea oamenilor şi a ne putea proteja împotriva efectelor dăunatoare pe care radiaţia ultravioletă le produce.

Am considerat că ar fi interesant de studiat radiaţiile UV şi cum nu deţineam multe informaţii m-am documentat, apoi am realizat măsurători cu aparatul “UV Checker” îndreptând senzorul aparatului către sursa de radiaţie UV, adică soarele. Valorile obținute au fost de multe ori peste 7 ceea ce a indicat pericol pentru organismal uman.

Prezint câteva din valorile mari înregistrate în lunile aprilie-iunie 2017.

data ora Valoare index UV Valoare iradiantă mW/m2 12.04.2017 13,30 7 181 13.04.2017 13,25 8 206 15.04.2017 13,30 7 178 20.05.2017 12,20 7 185 21.05.2017 13,25 9 235 6.06.2017 13,25 8 200 7.06.2017 13,25 8 204 11.06.2017 13,20 9 207

Pentru ca investigaţia să fie pe deplin reuşită m-am adresat şi unor persoane din diferite instituţii cu scopul de a-mi clarifica şi completa anumite informaţii.La întrebarea adresată domnului viceprimar Lucian Harșovschi privitoare la măsurile pentru atenționarea populației privind riscul radiației UV răspunsul a fost ,, atunci când sunt prognozate temperaturi de caniculă cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență au grijă de cetățenii din Suceava prin amplasarea unor puncte de prim ajutor, care asigură apa, medicamente si consultații medicale gratis pentru cei care stau e pu i la soare

Privitor la radiaţiile UV domnul director Vasile Oșean de la Agenția de Protecție a Mediului Suceava mi-a spus ,, Oamenii se bucură de soare şi lumină , care are

efecte benefice asupra noastră, inclusiv stimularea biosintezei de vitamina D, însă soarele poate fi şi dăunător E punerea prelungită la soare poate provoca arsuri şi este binecunoscută apariţia unor forme de cancer de piele, sau de cataractă la ochi Aceste efecte sunt cauzate de radiaţiile ultraviolete,radiaţii ce afectează şi alte organisme, inclusiv animale sau plante E istă în Suceava staţii de monitorizare a calităţii aerului, nivelul mărit al radiaţiilor este precizat mai ales pe timpul verii la meteo,dar nu avem înregistrate valorile,tu ai realizat o investigaţie interesantă"

Doamna director Doctor Cătălina Zorescu Direcția de Sănătate Publică – Suceava mi-a comunicat informaţii privind efectele benefice ale radiaţiilor UV : folosirea lămpilor cu ultraviolete pentru dezinfecția aerului din încăperi,lămpile de UV care emit într-o anumită frecvență sunt folosite în dezinfecția apei, pe care apoi noi o bem de la robinet Folosim radiaţiile UV prin procesul numit fototerapie în tratamentul unei afecțiuni apărute la unii nou născuți.

La întrebarea referitoare la cunoşterea riscului expunerii la UV în saloanele pentru bronzat mi s-a răspuns că persoanele care apelează la aceste servicii,, nu sunt suficient de bine informate, astfel crescându- i riscul de a dezvolta boli grave de piele, printre ele fiind i cancerul de piele Aceste saloane sunt i trebuie sa fie autorizate în general de către instituțiile sanitare care monitorizează durata de e punere, frecvența radiației, i ar trebui să ofere clienților informațiile necesare

M-am adresat şi jurnalistului Cosmin Romega de la Monitorul de Suceava,doamnei director a Liceului Teoretic Filadefia Magda Nechifor care mi-au confirmat importanţa cunoaşterii măsurilor ce trebuie luate atunci când nivelul UV este ridicat. Nu am uitat-o nici pe doamna prof. Valerica Ignătescu căreia i-am adresat întrebarea:,, Ce v-a determinat să treziți interesul elevilor în realizarea de activități cu caracter ecologic și să coordonați realizarea proiectului ,, Ultravioletele în atenţia noastră ?

Răspunsul :,,Democrit spunea „Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această transformare, creează natura ” Noi, dascălii prin activităţile eco facem ca elevii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului Am citit despre impactul UV asupra sănătăţii, am auzit mereu despre cod roşu de ultraviolete pe litoral, am aflat că ultravioletele reflectate de albul zăpezii ard pielea cu aceeaşi intensitate ca ultravioletele de vară, de aceea am considerat că toate aceste informaţii trebuie cunoscute mai bine,aşa încât acest proiect chiar a adus şi afăcut-o bine, elevii liceului vor fi mai bogaţi şi în....ultraviolete!

Ca soluţii pentru informarea populaţiei privind riscul UV am propus domnului viceprimar afişarea electronică pe panouri a nivelului UV alături de temperatură, mediatizarea prin posturile radio şi TV locale a măsurilor de protecţie care se impun atunci când acestea depăşesc nivelul maxim admis, în liceul nostru prezentarea PPT a proiectului la orele de dirigenţie.

Pentru ca ultravioletele să nu vă afecteze :

- Informaţi-vă asupra valorilor indexului UV atunci când plănuiţi activităţi în aer liber şi luaţi măsurile de protecţie corespunzătoare;

- In intervalul orar 10-16 limitaţi expunerea la soare, întrucât aceasta este perioada zilei în care radiaţia UV are cea mai mare intensitate.

- Folosiţi locurile umbrite, dar amintiţi-vă că acestea (copaci, umbrele, copertine) nu oferă protecţie completă;

- Folosiţi îmbrăcăminte care să vă protejeze: pălării, ochelarii de soare ,folosiţi haine lejere, din fibre naturale care asigură o protecție suplimentară.

- Cremele cu protecţie solară 30+ trebuie aplicate la intervale de două ore.

- Evitaţi utilizarea aparatelor de bronzare !

DOROFTEI LUCA THEODOR

cl.a VII.a Liceul Teoretic Filadelfia