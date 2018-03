În perioada 26 februarie – 2 martie 2018 a avut loc a doua mobilitate în cadrul proiectului coordonat, în perioada 2017 – 2019, de către Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, în parteneriat cu şcoli tehnologice din Croaţia, Italia, Grecia, Turcia şi Portugalia, cu titlul „English for hospitality” (2017-1-RO01-KA201-037159). Întâlnirea a avut loc în Nafpaktos, Grecia, la Epal Nafpaktoy, ocazie cu care au participat câte 4 profesori şi 6 elevi din fiecare şcoală implicată. Gazdele au impresionat plăcut participanţii prin programul propus şi printr-o organizare de excepţie a activităţilor.

Pe parcursul a 5 zile consecutive profesori de limba engleză şi profesori de specialitate din şcolile participante au implicat elevii într-o serie de activităţi de învăţare/predare/formare care s-au derulat în limba engleză cu scopul promovării învăţării integrate a conţinuturilor la disciplinele de specialitate din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii engleze.

Obiectivele derivate ale acestor activităţi au fost dezvoltarea vocabularului elevilor prin înţelegerea conţinuturilor de specialitate prezentate în limba engleză, exersarea deprinderilor de documentare, business communication.

Activităţile propuse au avut ca tematică “Activităţi desfăşurate în unităţile de turism şi alimentaţie”, s-au derulat în săli multimedia, în laboratoarele de gastronomie şi cabinetele de turism din şcoala gazdă şi au parcurs următoarele etape:

-Prezentarea categoriilor de clasificare a unităţilor de cazare şi a unităţilor de alimentaţie;

-Ilustrarea activităţilor desfăşurate în cadrul unui restaurant (aprovizionare, recepţie, depozitare materii prime, producţie, servire, mise en place) şi în cadrul unui hotel (servicii de bază – cazare, alimentaţie şi servicii suplimentare cu sau fără plată, rezervarea spaţiilor de cazare, pregătirea primirii, primirea turiştilor, sejurul, plecarea turiştilor);

-Office administration duties: Identificarea relaţiilor la nivelul compartimentelor şi al strategiei de comunicare pe orizontală şi verticală. For example a head chef of a restaurant needs to inform the other cooks in the kitchen about the change of a procedure;

- culinary arts: tehnologia obţinerii preparatelor lichide. Elevii au învăţat să gătească diferite preparate lichide tradiţionale, să identifice ingredientele utilizate şi procesul tehnologic de obţinere.

Elevii şi profesorii au fost implicaţi într-o serie de activităţi diverse şi incitante:

a. Identificarea obiectelor de inventar şi realizarea mise en place-ului pentru diferite meniuri pentru mic dejun, prânz şi cină

b. Bucătăria – factor esenţial pentru petrecerea unei vacanţe gastronomice: caracterizarea geografică a zonei din care provine fiecare şcoală, caracterizarea bucătăriei zonei, tradiţii culinare, sortiment de preparate specifice, reţete culinare specifice zonei, restaurante cu preparate tradiţionale.

c. Business communication: jocuri de rol ocazionate de: oferirea informaţiilor privind activităţile culturale din oraşul natal, oferirea informaţiilor privind activităţile de agrement pentru diferite tipologii de clientelă, rezervarea spaţiilor de cazare, prestarea serviciilor suplimentare, rezolvarea reclamaţiilor, aprecierea gradului de satisfacţie al turistului

d.Cooking session: Obţinerea, prezentarea şi servirea preparatelor lichide tradiţionale.

Rezultatele obţinute au fost:

- un video promoţional care ilustrează utilizarea CLIL la orele de turism şi gastronomie;

- 6 scenarii complete CLIL cu instrucţiuni şi materiale de lucru postate pe canalul de Youtube: EN4HOSTS Multimedia;

- o colecţie online de materiale şi link-uri către site-ul proiectului: http://english4hospitality.esy.es

- dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în ceea ce priveşte pedagogia CLIL prin participarea la discuţii pe tema aplicării CLIL la orele de curs, efectuarea de analize comparative privind metodologia CLIL;

-adecvarea instruirii la nevoile de formare prin trecerea de la programele centrate pe conţinuturi la cele focalizate pe situaţii de învăţare;

-crearea unui mediu deschis pentru învăţare formală, nonformală şi informală;

- elevii au învăţat să lucreze şi să comunice în limba engleză în situaţii reale de viaţă, într-un mediu intercultural, conştientizând importanţa utilizării unei limbi străine pe piaţa europeană a muncii.

Întâlnirea a fost un real prilej de formare profesională, culturală, schimb de experienţă şi aprofundare a competenţelor de comunicare în limba engleză pentru elevii şi cadrele didactice participante.

Coordonator proiect, prof. Florentina Elena Sfichi