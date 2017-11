Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava coordonează la nivel european, în perioada 2017 – 2019, proiectul de parteneriat strategic pe domeniul şcolar (acţiunea KA201) cu titlul „English for hospitality”, număr de referință proiect 2017-1-RO01-KA201-037159. Parteneriatul este derulat între 6 şcoli localizate în ţări din diferite colţuri ale Europei: Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, România; Turističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school), Split, Croaţia; Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri, Turcia; Esprominho - Escola Profissional do Minho, Braga, Portugalia; Istituto di Istruzione Superiore “Renato Guttuso” Milazzo, Italia; Epal Nafpaktoy, Nafpaktos, Grecia. Toate școlile implicate au experienţa şi cunoştinţele necesare în implementarea și derularea proiectelor europene.

Ideea acestui nou proiect este inovatoare pentru că le dă elevilor şansa de a dovedi competenţele de limbă engleză în situaţii specifice la locul de muncă în timpul şcolii (executând sarcini şi activităţi stimulante).

În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2017 a avut loc prima întâlnire în cadrul proiectului, în Milazzo, Italia, la Istituto di Istruzione Superiore “Renato Guttuso” Milazzo, Italia, ocazie cu care au participat câte 5 profesori şi 6 elevi din fiecare școală implicată. Gazdele au impresionat plăcut participanții prin programul propus și printr-o organizare de excepție a activităților.

Pe parcursul a 5 zile consecutive profesori de limba engleză şi profesori de specialitate din școlile participante au implicat elevii participanţi într-o serie de activităţi de învăţare/predare/formare care s-au derulat în limba engleză cu scopul promovării învăţării integrate a conţinuturilor la disciplinele de specialitate din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii engleze.

Obiectivele derivate ale acestor activităţi au fost dezvoltarea vocabularului elevilor prin înțelegerea conținuturilor de specialitate prezentate în limba engleză, exersarea deprinderilor de documentare, business communication.

Activităţile s-au derulat în săli multimedia, în laboratoarele de gastronomie şi cabinetele de turism din şcoala gazdă și au fost: căutarea de informaţii legate de câteva teme: caracteristicile şi tipologia hotelului boutique şi a green hotel, istoria marilor hoteluri, restaurante celebre în lume (web quests); organizarea elevilor pe grupe şi culegerea de informaţii despre un hotel boutique şi un green hotel (amplasare, categorie de clasificare, facilităţi, dotări, amenajarea interioară a camerelor, tarife practicate); realizarea unei prezentări de tip slide show care susţine avantajele hotelului în scopul convingerii unui client potenţial; identificarea a 3 preparate specifice fiecărei ţări participante şi prezentarea lor (istoric, ingrediente, proces tehnologic – prelucrare primară şi termică, valoare nutritivă, valoare calorică) cu scopul promovării tradiţiilor culinare ale fiecărei ţări; exersarea abilităţilor de informare şi comunicare în scopul promovării turistice a zonei de provenienţă (obiective turistice naturale şi antropice); Cooking session: obţinerea, prezentarea şi servirea sortimentelor de paste şi pizza.

Rezultatele obținute au fost: un video promoțional care ilustrează utilizarea CLIL la orele de turism și gastronomie, 5 scenarii complete CLIL cu instrucțiuni și material de lucru, o colecție online de materiale și link-uri către site-ul proiectului : http://english4hospitality.esy.es, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în ceea ce privește pedagogia CLIL prin participarea la discuții pe tema aplicării CLIL la orele de curs, efectuarea de analize comparative privind metodologia CLIL, adecvarea instruirii la nevoile de formare prin trecerea de la programele centrate pe conţinuturi la cele focalizate pe situaţii de învăţare, crearea unui mediu deschis pentru învăţare formală, nonformală şi informală. Elevii au învățat să lucreze și să comunice în limba engleză în situații reale de viață, într-un mediu intercultural, conștientizând importanța utilizării unei limbi străine pe piața europeană a muncii.

Concluzia noastră a fost: gazdele şi-au arătat permanent respectul deosebit față de tradițiile și cultura națională ale Italiei, iar vizitele turistice au arătat ceea ce mulţi dintre noi știm: că Italia știe să-și respecte oaspeții şi să-şi prezinte frumuseţile.

Întâlnirea a fost un real prilej de formare profesională, culturală, schimb de experienţă şi exersare a competenţelor lingvistice pentru elevii şi cadrele didactice participante.

Coordonator proiect,

prof. Florentina Sfichi

Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava