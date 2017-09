„ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” – mobilitate Erasmus+ pentru profesori de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava

La Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava se află în derulare proiectul ”Implementarea platformelor e-learning – un instrument modern în pregătirea adulţilor pentru inserţia pe piaţa muncii”, finanţat prin programul Erasmus+, acţiunea cheie KA1. În prima etapă a derulării acestui proiect au fost programate cinci mobilităţi, în care 18 cadre didactice urmau să se perfecţioneze în folosirea platformelor e-learning şi a instrumentelor TIC în vederea utilizării acestora în procesul instructiv-educativ.

Ultima dintre aceste mobilităţi, ”ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn”, s-a desfăşurat în Portugalia, Almada, în perioada 28 august-1 septembrie 2017, furnizorul de curs fiind ALMADAFORMA Centro de Formação. Din partea colegiului nostru au participat profesorii Beatrice Filipiuc, Mihaela Gula, Luminita Cazan şi Loredana Buculei.

Prima zi de curs a fost rezervata activităţilor introductive şi de cunoaştere reciprocă a membrilor grupului. Activităţile formative au constat în prezentarea scurtă făcută de fiecare participant (nume, prenume, disciplina predată, ţara, oraşul şi şcoala unde predă, motivaţiile pentru alegerea cursului şi hobbyurile fiecăruia). La finalul activităţilor interactive au fost constituite echipe care urmau să elaboreze proiectele finale. A urmat o prezentare detaliată a cursului şi a unor aspecte culturale legate de locaţia unde se desfăşoară cursul. Ziua s-a terminat cu o vizită culturală în Almada.

A doua zi activităţile legate de curs au vizat domenii precum jocurile moderne ca parte a unui proces activ de învăţare şi importanţa utilizării tehnologiei moderne în pregătirea profesorilor şi elevilor din mileniul III. Acest ultim domeniu a constituit şi tema dezbaterii ce a avut loc la Facultatea de Psihologie de la Lisabona şi care a fost precedată de prezentarea proiectului The future clasroom 2014-2018. A doua parte a zilei a fost dedicată vizitării unor obiective turistice importante precum Mănăstirea Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos şi Piaţa Rossio.

În a treia zi am utilizat unelte Google ca parte a realizării proiectului multimedia. Este vorba de aplicaţii precum Google Mapping, Google Earth, Google MY Maps. Sunt unelte care ne permit să valorificam rezultatele din vizitele culturale. În a doua parte a zilei am vizitat un depozit de vinuri şi o fabrică de ceramică într-o zonă muntoasă din Portugalia.

În ziua a patra a urmat prezentarea unor aplicaţii web gratuite utile pentru crearea de material didactic online precum TINKER CARD 3D ONLINE DESIGN, PADLET, DOODLE, MOODLE, WE TRANSFER.

Ultima zi de curs a fost dedicată prezentării portofoliului individual, o valorificare a ceea ce am învăţat în cele 40 de ore de curs.

Prin participarea la acest curs de formare Erasmus+, principalele rezultate aşteptate şi impactul în cadrul Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava sunt următoarele: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, îndeosebi prin utilizarea tehnologiei şi a resurselor digitale multimedia, crearea de conţinuturi educaţionale de tip e-learning care să ofere elevilor – în special celor de la forma de învăţământ frecvenţă redusă – accesul la resurse şi instrumente variate moderne de predare, învăţare şi evaluare pentru fiecare disciplină din planul cadru de învăţământ, dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor digitale şi lingvistice ale elevilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. De asemenea, prin contactele stabilite cu ocazia acestui curs am creat premisele derulării unor viitoare proiecte ce implică şi parteneriate.

Prof. Beatrice Filipiuc,

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava