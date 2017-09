Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava coordonează la nivel european, în perioada 2017-2019, proiectul de parteneriat strategic pe domeniul şcolar (acţiunea KA201), nr. de referinţă: 2017-1-RO01-KA201-037159 cu titlul „English for hospitality”. Parteneriatul este derulat între şase şcoli localizate în ţări din diferite colţuri ale Europei, cu experienţă şi cunoştinţe necesare în implementarea şi derularea proiectelor europene: Turističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school) Split - Croaţia, Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri – Turcia, Esprominho - Escola Profissional do Minho Braga – Portugalia, Istituto istruzione superiore Renato Guttuso Milazzo – Italia, Epal Nafpaktoy Nafpaktos – Grecia şi Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava - România.

Ideea acestui nou proiect este inovatoare pentru că dă elevilor şansa de a dovedi competenţele de limbă engleză în situaţii specifice la locul de muncă în timpul şcolii (executând sarcini şi activităţi stimulante).

Abordarea la orele de curs a temei propuse: învăţarea integrată a conţinuturilor la disciplinele de specialitate din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii engleze, nu a mai fost experimentată până acum de nici un partener. Toţi partenerii sunt dornici să experimenteze CLIL, identificat de European Commission ca fiind foarte important pentru a facilita pregătirea elevilor pentru a face faţă provocărilor oferite de piaţa internaţională a muncii în domeniile turism şi gastronomie.

Acest proiect se adresează cadrelor didactice care predau limba engleză în licee tehnologice cu profil turism şi gastronomie, cadrelor didactice care predau discipline de specialitate în aceste şcoli şi elevilor care studiază în vederea obţinerii calificării.

Deşi şcolile partenere provin din medii socio-economice diferite, a fost identificată o nevoie comună, şi anume creşterea inserţiei profesionale şi îmbunătăţirea perspectivelor de carieră ale elevilor prin dezvoltarea de abilități de comunicare în limba engleză la orele de turism şi gastronomie.

Obiectivul general al proiectului este de a promova învăţarea integrată a conţinuturilor la disciplinele de specialitate din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii engleze prin schimbul de bune practici la nivel european între şcolile participante.

Proiectul se concentrează asupra modului de evaluare a eficienței învățării unui subiect în turism şi gastronomie în limba engleză cu scopul de a perfecţiona abilităţile de comunicare şi gândire ale elevilor, facilitându-le astfel inserţia pe piaţa internaţională a muncii şi dobândirea de noi cunoştinţe economice în limba engleză, prezentate în context european şi transpuse în practică.

În vederea promovării învăţării integrate a conţinuturilor la disciplinele de specialitate din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii engleze, cu scopul dobândirii de noi cunoştinţe economice în limba engleză, prezentate în context european şi transpuse în practică, pe parcursul acestui parteneriat strategic între licee tehnologice din Europa se vor crea următoarele rezultate şi produse intelectuale: un grup pe facebook English 4 Hospitality and Tourism, site-ul proiectului, training curriculum „English for tourism and gastronomy industry” ce va conţine o descriere succintă a sistemelor de învăţământ din ţările partenere şi exemple de bună practică, instrumente moderne de predare şi evaluare a procesului şi a rezultatelor utile la orele de gastronomie şi turism (produs intelectual), „English for hospitality Youtube channel”, ce va conţine lecţii video CLIL filmate pe parcursul celor doi ani de proiect (produs intelectual), „Quest Hospitality English”, ce va conţine o serie de activităţi interactive utile în învăţarea limbii engleze, CV-uri în format Europass şi paşapoarte lingvistice ce vor fi realizate de elevi la finalul proiectului, în vederea descrierii competenţelor lingvistice şi profesionale în domeniile turism şi gastronomie dobândite, un DVD care va conţine informaţii legate de principalele activităţi derulate şi produsele finale elaborate, o platformă eTwinning care va fi utilizată pentru diseminarea activităţilor proiectului, conferinţa de diseminare găzduită de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava România la care vor participa elevi şi profesori din şcoli tehnologice, reprezentanţi ai mediului de business local (manageri în turism şi restauraţie), ai IŞJ Suceava, ai CCD Suceava etc.

Coordonator proiect,

Prof. Florentina Elena Sfichi