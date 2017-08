Scrisoare deschisă

Domnule Primar,

Apărarea drepturilor fundamentale nu înseamnă manipulare

Având în vedere desele apariţii ale Dvs. în presa locală, scrisă ori vorbită, în care aduceţi acuze grave cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava, acuze pe care le construiţi astfel încât cetăţeanul onest, privitor la televiziunile locale ori cititor de presă suceveană, să înţeleagă voit eronat luările noastre de poziţie în legătură cu intenţia de a construi o grădiniţă în perimetrul şcolii noastre, ne permitem să aducem la cunoştinţa respectivului cetăţean reala noastră poziţie faţă de o atare intenţie. Facem acest lucru deoarece în întâlnirea desfăşurată la sediul şcolii noastre în prezenţa mai multor cadre didactice şi părinţi, sosiţi din propriul interes şi nu la solicitarea Dvs., nu ne-aţi acceptat niciunul dintre argumente şi aţi refuzat să luaţi în calcul orice soluţie alternativă am încercat să oferim.

Ţinem să aducem la cunoştinţa opiniei publice că, la începutul lunii în curs, domnul primar a comunicat presei că o grădiniţă cu program prelungit ar putea fi construită în curtea Şcolii Nr. 9 „Ion Creangă” din Obcini, precizând că “ultima noastră soluţie este să o facem în curtea Şcolii Generale Nr. 9, unde avem o suprafaţă de 1.400 de mp. Acolo este acum amenajat un părculeţ, dar nu avem alte soluţii.” (https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2017-08-09/Gradinita-cu-program-prelungit-in-Obcini-langa-Scoala-nr-9#ixzz4r3DCaFkH)

Fireşte că, la aflarea acestei intenţii, am găsit de cuviinţă să luăm atitudine, pentru că este în joc, înainte de toate, sănătatea şi siguranţa celor care muncim şi învăţăm în acest spaţiu. Publicul cititor trebuie să ştie că întregul perimetru al spaţiului şcolar (clădirea şcolii, sala de sport, teren de sport, curţi şi micul parc) însumează 9.952 de metri pătraţi, din care peste 3.500 de metri pătraţi sunt ocupaţi de clădiri. Ca urmare, rămân 6.278 de metri pătraţi de spaţiu în aer liber pentru toţi cei care învaţă şi muncesc în această unitate. Cum noi avem aproape 1.300 de elevi care învaţă în două schimburi, rezultă că avem mai puţin de 10 mp de spaţiu în aer liber/persoană. Or directivele UE şi “Norma de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor”,emisă de Ministerul Sănătăţii în 1996, precizează: “Terenul aferent unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor trebuie să permită desfăşurarea în aer liber a activităţilor copiilor şi tinerilor, asigurând pentru aceasta (…) între 10 şi 50 mp pentru un elev, pe tură”.

Crearea părculeţului a fost foarte bine primită de toată lumea din cartier, şcoala primind Steagul verde în programul Eco-schools in Europe(susţinut de UE, UNESCO şi UNEP), fiind prima eco-şcoală din România. Ar fi interesant de ştiut care ar fi reacţia acestor instituţii care patronează proiectul în legătură cu intenţia primăriei de a le anula munca şi o parte a copilăriei (Alexia: https://www.petitieonline.com/vrem_parcul_nostru_sa_ramana_parc#form).

Parcul acesta, amplasat ca o lizieră către cea mai circulată arteră de circulaţie din oraş, e o perdea protectoare care absoarbe şi praf, şi noxe, şi zgomotul infernal venit dinspre stradă.

Am cerut sprijinul celor direct interesaţi şi avem semnături ale celor care îşi doresc păstrarea micii noastre oaze de verdeaţă. Ca urmare, s-a găsit un alt spaţiu pentru grădiniţă, dar tot în ograda noastră: mica fâşie ce desparte sala de sport de gardul către APM! Că spaţiul e foarte îngust? Nu contează: clădire cu x etaje şi cu lift! Că va fi înghesuială cu copii şi părinţi? N-are a face: sens giratoriu în curtea şcolii!!! La cât spaţiu avem, doar asta mai lipsea! Şase clase lăsate fără lumină naturală, reducerea spaţiului absolut necesar, blocarea oricărei intervenţii ISU, ca şi a circulaţiei pe bulevard, când sumedenie de părinţi vor veni, cu maşinile, să îşi ia puştii de la grădi! Când am făcut referire la aceste aspecte, primarul a găsit de cuviinţă să ne ceară să nu fim mai catolici decât Papa! Presupun că nici primarul Toma, care a autorizat construcţia staţiei peco în imediata apropiere a şcolii, nu a vrut să fie mai catolic decât Sanctitatea Sa, de aceea avem o aşa vecinătate sigură!

Nu aşa se procedează, domnule primar. “Suceava a crescut foarte mult faţă de oraşul pe care mi-l aduc aminte în copilărie. A crescut mult şi cu ajutorul fondurilor europene sau norvegiene. Suntem datori să creăm spaţii mai bune pentru generaţiile care vin, nu să alegem varianta cea mai ieftină sau facilă pentru birocraţia primăriei. Nu aşa se face managementul stakeholderilor şi în niciun caz nu aşa se începe un proiect de succes finanţat cu bani europeni”, spune unul dintre foştii noştri elevi (http://www.fonduri-structurale.ro/blog/?p=965). Dacă Agenţia de Dezvoltare Nord-Est va fi informată despre toate câte sunt în legătură cu proiectul pentru care se solicită bani, nu cred că va fi gata să-i şi dea.

Am fost acuzaţi de manipulare, termen foarte familiar celor care ne conduc. Cum nu convine ceva, manipulare! Îndrăzneşti a pune la îndoială o hotărâre de partid şi de stat: manipulare! Întrebi despre soarta-ţi, trosc: manipulare! Corectezi ceva, o iei cu manipularea peste ochi! De ce NOI, care suntem manipulaţi de atâta vreme cu minciuni şi linguşeli, şi ameninţări, şi promisiuni, şi întoarceri pe dos, şi reveniri la modificări etc., nu luăm atitudine? De lehamite! Din bun-simţ! Pe asta s-a şi mizat în povestea cu grădiniţa asta: au lansat-o vara, să profite de absenţa elevilor, de concediile profesorilor, de lehamitea de a te lua la harţă. EI vara nu dorm şi vor să ne zăpăcească: acum acordul de principiu pentru spaţiul acela strâmt, iar apoi, când s-o dovedi că acolo e imposibil să se facă o clădire, să revină asupra parcului, ca singura soluţie viabilă. E sau nu manipulare?

Domnule primar, conform democraţiei veritabile, poporul este suveran. Dvs. sunteţi slujbaşul nostru, nicidecum stăpânul care ne altoieşte dacă îndrăznim să îl contrazicem. Căci asta aţi făcut în cadrul întâlnirii de la şcoală: aţi monologat, refuzând părerile celorlalţi, contrare celor ale Dvs., i-aţi etichetat rapid pe cei care îşi argumentau afirmaţiile, aţi răstălmăcit vorbele în aşa fel încât să apărem ca sabotorii ideilor Dvs., de parcă am retrăi teroarea anilor ‘50. Vă asigurăm, domnule primar, că suntem oameni mari, care ştiu să gândească şi să ia hotărâri singuri, în conformitate cu priorităţile comunităţii, nu cu cele personale. Şi dacă noi, maturii de astăzi, încă avem reţineri în ceea ce priveşte abordarea curajoasă a relaţiei cu autoritatea publică, generaţiile de elevi de azi, cei ale căror semnături aţi spus că nu contează, n-o să vă ierte şi nici n-o să vă uite. Ei sunt tot mai curajoşi, tot mai implicaţi, tot mai dornici de dreptate, iar batjocorirea unei idei, a unui simbol al şcolii lor, a lor, ca generaţie, îi va face să fie tot mai activi şi mai consecvenţi atunci când vor avea arma aceea pe care, când vreţi, o transformaţi în mijloc de manipulare - ştampila de vot.

Ceea ce facem noi este educaţie, nu manipulare. Noi nu manipulăm; noi le aducem la cunoştinţă elevilor noştri drepturile pe care le au cetăţenii şi modul în care pot să îşi apere aceste drepturi, fie ele individuale ori de grup. Noi nu manipulăm; noi dorim ca, la atâţia ani după decembrie 1989, să nu mai fim luaţi de proşti şi deposedaţi de drepturi elementare - acelea de a trăi şi munci în condiţii normale şi în conformitate cu prevederile legii.

Mulţumim pentru răbdarea de a ne fi citit această scrisoare şi vă asigurăm că ne vom face datoria de cetăţeni oneşti ai urbei pe care o conduceţi, în conformitate cu normele regimului democratic în care se presupune că trăim.

Prof. Oltea Prelucă, realizatoarea aplicaţiei iniţiale pentru programul Eco-şcoala

Prof. învăţământ primar Liliana Dumitrana

Prof. învăţământ primar Vasile Cvasniuc

Prof. Viorica Scăunaşu, primul coordonator al proiectului Eco-şcoala

Prof. Liliana Finaşcu

Prof. Dorel Finaşcu

Prof. Brînduşa Dănilă

Prof. Adriana Mihalcea

Prof. Camelia Cuţui

Prof. Nastasia Butnaru

Prof. învăţământ primar Brînduşa Gabor, actualul responsabil Eco-şcoala

Prof. Alexandrina Mihaela Gabriela Jijie

Prof. Dorin Isopescu

29 august 2017