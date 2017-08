Moment al împlinirii, al bilanţului, al frumosului acum, la încheierea activităţilor celei de a VIII-a ediţii a Şcolii de Vară intitulate „Mâini dibace, minţi agere III”. De fapt întreaga perioadă 7-12 august a fost una deosebită, care ne-a umplut sufletul de bucurie. Şi cum să nu fie aşa când, încă din prima zi, copiii participanţi ne-au arătat că încă citesc. Citesc şi împărtăşesc şi cu ceilalţi cele aflate.

Şi cel mai mic participant, la doar 5 ani, chiar dacă încă nu ştie a citi, ştie a povesti spre deliciul audienţei.

Toţi participanţii la activităţi ne-au arătat cât de creativi pot fi. S-au străduit să realizeze mici brelocuri şi brăţări, flori din hârtie creponată, felicitări utilizând tehnica quilling sau au redecorat obiecte prin tehnica şerveţelului.

Jocurile propuse de coordonatori au avut mare trecere la copii. Ne-am amintit împreună cu ei şi de jocurile copilăriei noastre: Ţară, ţară vrem ostaşi, Raţele şi vânătorii, Bucheţele.

O parte din activităţile noastre s-au adresat celor un pic mai mari, ei având posibilitatea să aleagă între atelierele de pictură bizantină, sculptură sau cusături tradiţionale. Rodul mâinilor lor a fost unul deosebit.

A fost o săptămână solicitantă pentru noi, coordonatorii, dar satisfacţia avută la final, când am expus lucrările copiilor, a fost specială. Ne-am simţit minunat împreună cu copiii, am consolidat prietenii, am cunoscut oameni noi, ne-am promis să ne revedem şi la alte activităţi ale Asociaţiei Mereu Tineri până la următoarea ediţie a Şcolii de vară. Închei, adresând mulţumiri ostenitorilor şi participanţilor pentru clipele petrecute împreună.

Prof. Ramona Nicoleta Husarciuc