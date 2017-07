Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, Filiala Suceava, reprezentată prin Alecsandru Jauca, în calitate de preşedinte, luând cunoştinţă de iniţiativa domnului primar al mun. Suceava, domnul Ion Lungu, comunicată public în mass-media scrisă suceveană din data de 29.06.2017, prin care comunică propunerile sale personale de a acorda denumirea unor străzi din. mun. Suceava, cartierul Burdujeni, unor persoane care fac parte din fosta nomenclatură comunistă sau unor persoane care nu au nici o activitate meritorie în dezvoltarea economică, culturală şi spirituală. Anunţăm pe această cale PROTESTUL nostru însoţit de o mare dezamăgire faţă de iniţiativele de mai sus. Motivarea noastră nu are nimic în comun cu persoanele propuse prin iniţiativa primarului, deoarece aceasta se încadrează ca o manifestare retrogradă faţă de evenimentele care s-au derulat după răsturnarea regimului comunist din România. După 27 ani de la acest eveniment, care trebuie să ne aşeze într-un sistem democratic, bazat pe adevărate libertăţi cetăţeneşti, manifestarea unor astfel de nostalgii faţă de trecutul comunist nu face decât să creeze noi greutăţi pentru desprinderea de un mental ce s-a dovedit străin poporului român. Iniţiativa domnului primar Ion Lungu este cu atât mai gravă în simbolistica sa, deoarece apare cu puţin timp înaintea comemorării a 100 ani de la marea întregire a neamului românesc (1918). În plus, iniţiativa pleacă de la un Lider al Partidului Naţional Liberal, care în istoricul său are meritul prioritar asupra marelui eveniment menţionat mai sus. Domnule primar Ion Lungu, nu aţi găsit în istoricul democrat al Bucovinei nici un nume care a făcut politică liberală, care să merite a fi acordat unor străzi din Mun. Suceava???

Bucovina a produs mulţi patrioţi, chiar voluntari, care s-au jertfit pentru Marea Unire. Plecând de la motivarea de mai sus, rugăm consilierii locali, cât şi Consiliul Judeţean să aprecieze la justa valoare această iniţiativă a primarului Sucevei, ce nu este conformă cu istoria reală, obiectivă a oraşului capitală de judeţ.

Preşedinte,

Alecsandru Jauca