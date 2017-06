Proiectul „Forensics and Creative Theatre” cu elevii liceului din Dumbrăveni

În perioada 8-12 mai 2017 s-a desfăşurat ultimul schimb de grupuri de elevi pe termen scurt din cadrul proiectului „Forensics and Creative Theatre” („Competiţii oratorice şi teatru creativ”), derulat sub egida programului european Erasmus+. Această activitate transnaţională de învăţare/predare/formare a fost găzduită de şcoala coordonatoare,Gimnazia za chujdi ezitsi „Ekzarh Yossif I” din Lovech (Bulgaria), iar Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni a fost reprezentat de opt elevi şi trei cadre didactice.

Deschiderea oficială a celei de-a şaptea vizite de schimb a proiectului a debutat cu intonarea imnului şcolii gazdă, înălţarea steagului Uniunii Europene şi cu mesaje de bun venit din partea conducerii şcolii, a coordonatoarei proiectului, d-na Margarita Dobreva, şi a primarului oraşului Lovech. Ceremonia a continuat cu un cântec şi un dans popular interpretat de formaţia de dansuri a şcolii, cu organizarea unui flashmob la finalul căruia toţi elevii participanţi au dansat o horă bulgară, cu plantarea unui copac ca un simbol al cooperării şi unităţii, precum şi cu decorarea cu graffiti a unui zid din incinta şcolii.

Invitaţii au avut oportunitatea să se familiarizeze cu realizările şi bunele practici ale şcolii gazdă, care are o tradiţie impresionantă în ceea ce priveşte predarea limbilor străine, prin intermediul unor prezentări legate de activitatea Consiliului Elevilor, de educaţia incluzivă, de competiţiile oratorice organizate de fundaţia BEST (Bulgarian English Speech and Debate Tournaments), precum şi al unei reprezentaţii duo de excepţie interpretată de două eleve bulgare.

Activităţile principale ale acestei vizite de schimb au fost reprezentate de trei spectacole, derulate pe parcursul a două zile şi reunite sub denumirea „Marele final: Vise şi echipe”, în cadrul cărora elevii participanţi au interpretat scenete de teatru creativ, cântece şi dansuri. Din seria numeroaselor momente minunate pregătite de elevi talentaţi s-au remarcat imnului proiectului „Forensics and Creative Theatre” şi sceneta „The FACT Family Adventures”, care au fost create în colaborare transnaţională şi interpretate de elevi din fiecare şcoală parteneră, precum şi scenetele „Radoslav’s Café” şi „Modern Cinderella”, create de echipa slovacă, dar care au avut în distribuţie elevi din mai multe ţări, precum şi cântecele interpretate de o formaţie rock din şcoala gazdă.

Programul vizitei de schimb a mai inclus de asemenea vizite culturale şi excursii educaţionale la obiective turistice din Lovech, oaspeţii având posibilitatea să participe şi la manifestările organizate cu ocazia Zilei oraşului, precum şi să viziteze locuri de interes din regiune, cum ar fi fortăreaţa Tsarevets şi Muzeul figurilor de ceară din Veliko Tarnovo, amfiteatrul antic din Plovdiv, mănăstirea Troyan şi Şcoala Naţională de Arte Aplicate din Oreshak.

Prin participarea la ultima vizită de schimb din cadrul proiectului, elevii au avut posibilitatea de a dobândi numeroase competenţe, între care: aprofundarea abilităţilor creative şi critice, o înţelegere mai bună a celor opt competenţe cheie privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, deschiderea către includere, diversitate culturală şi toleranţă în educaţie, îmbunătăţirea abilităţilor de lider şi de lucru în echipe transnaţionale. De asemenea, cadrele didactice au realizat un schimb de bune practici cu colegii din alte ţări, şi-au dezvoltat abilitatea de a identifica şi valorifica diverse oportunităţi şi s-au familiarizat cu modalităţile de stimulare şi evaluare a competenţelor emoţionale ale elevilor în domeniile cetăţeniei democratice, drepturilor omului şi înţelegerii interculturale. Ca şi în cazul schimburilor de grupuri de elevi anterioare, această activitate transnaţională a permis familiarizarea cu tradiţiile, cultura şi sistemul educaţional ale ţării gazdă, dar şi ale celorlalte cinci ţări partenere implicate în proiect, interacţiuni şi schimburi interculturale între participanţi, legarea unor prietenii strânse şi trăirea unor experienţe unice şi a unor momente de neuitat.

Material realizat de prof. Ionela Rodinciuc