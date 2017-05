Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava a depus în anul şcolar 2016-2017, în cadrul programului Erasmus+, proiectul intitulat ”Implementarea platformelor E-learning. Un instrument modern în pregătirea adulţilor pentru inserţia pe piaţa muncii ” , primind în urma evaluării aprobarea pentru finanţare din partea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Proiectul face parte din acţiunea KA1, incluzând printre alte obiective şi instruirea personalului didactic, în vederea pregătirii pentru implementarea, menţinerea şi dezvoltarea platformei e-learning necesară în procesul instructiv-educativ şi cuprinde cinci mobilităţi de învăţare.

În prima mobilitate „ Moodle 3.0 Introduction for teachers” , care a avut loc în Sevilia, Spania, în perioada 13-17 martie 2017, au participat patru profesori ai acestei instituţii.

Săptămâna trecută, în perioada 21-27 mai, la cea de-a doua mobilitate a proiectului, sub denumirea „ ICT FOR TEACHING: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching” , desfăşurată la Dublin, Irlanda, au luat parte managerul colegiului, ing. prof. Arganisciuc Ovidiu Ştefan, profesor de limba engleză Irimiciuc Loredana Marilena şi profesor de TIC şi informatică Macovei Cristina.

Participanţii la cursuri au învăţat cum să utilizeze cât mai eficient instrumente de tehnologia informaţiei şi comunicării în procesul educativ de predare-învăţare-evaluare din cadrul fiecărei specializări predate, ca urmare a workshopurilor la care au luat parte alături de alţi 10 profesori prezenţi la curs din Croaţia, Finlanda, Franţa, Lituania şi Spania. Sesiunile interactive şi activităţile în echipă au permis folosirea diferitor aplicaţii inovatoare în domeniul TIC şi crearea de resurse moderne în procesul de predare: Padlet, Kahoot, Pearltrees, Animoto, Yumpu, Google Drive, Dropbox, Mega.

Proiectele şi vizitele de studiu în diverse locuri cu semnificaţie istorică şi culturală ( The Book of Kells, Glendalough, Kilkenny ) ca parte a metodologiei Contexts4Content folosite de furnizorul de curs English Matters au permis cursanţilor să exploreze cultura şi societatea irlandeză ca şi context de creare a resurselor de predare, oferind în egală măsură ocazia de consolidare şi perfecţionare a competenţelor lingvistice.

Participarea la această mobilitate contribuie la îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi de aptitudini cheie, sprijină procesul de modernizare a sistemului de educaţie şi de formare profesională şi favorizează internaţionalizarea la nivelul instituţiei de învăţământ în urma contactelor stabilite între profesorii cursanţi.

Pentru mai multe detalii despre diseminarea activităţilor vă invităm să accesaţi site-ul Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, www.ctalicuza.ro, la secţiunea „Proiecte”.

Articol realizat de profesor Loredana Irimiciuc