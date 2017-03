Scriitorul mălinean Eduard Dorneanu a avut de curând lansarea celei de-a paisprezecea cărţi, ,,Sublimare” – Editura Eikon - la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus, Craiova. La aceeaşi editură a mai publicat cărţile de proză: ,,7,63”, ,,Mălini” şi ,,Departe de Troia”. Când m-am întâlnit prima dată cu scrierile lui am avut clara convingere că autorul lor este un fenomen în peisajul literaturii române. Au trecut anii şi scrierile lui nu mi-au dezminţit această convingere. Pot spune fără nicio exagerare că Eduard Dorneanu este un scriitor total. Deşi a început să scrie la maturitate, a abordat cu aceeaşi forţă şi ştiinţă a scrisului, dublate de un real talent nativ, mai multe genuri ale condeiului: proza, poezia, critica muzicală, cronica sportivă şi diverse articole care pun într-o perspectivă interesantă diverse evenimente ale societăţii contemporane. Cărţile lui au ajuns şi în librăriile din afara ţării (Kubon & Sagner, AbeBooks, Goodreads, Amazon etc.), iar în România pot fi găsite în librăriile Humanitas, Cărtureşti, Libris etc.

Un patriot desăvârşit şi un iubitor al locului natal, Eduard Dorneanu face cinste, prin scrierile sale, mălinenilor şi neamului românesc. Pasionat de istorie, de natură şi cu o reală credinţă în Dumnezeu, el nu uită niciodată faptele istorice şi jertfele străbunilor. Volumul de poezii ,,Sublimare” a apărut în luna februarie şi e deja la al doilea tiraj. Formula lirică a poeziei lui cuprinde forţa de a transmite emoţia în stare pură, imagini şi situaţii inedite care-i dau nota de originalitate şi te cuceresc. Poeziile de dragoste, dar şi poeziile gothice au o puternică amprentă a trăirilor curate şi tumultoase. Cartea incită, linişteşte, nelinişteşte, purifică şi îţi lasă un dor imens de sentimente adevărate şi puternice, încă de la primele versuri de pe coperta patru:

,,Noaptea ascunde culorile, cicatricile, urmele Pandorei…

Iubirea rămâne pe rug alături de cuvintele care nu se pot repeta”

Ruxandra Anton