Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare (ARED) Suceava implementează în perioada august 2016 – octombrie 2017 proiectul de mobilităţi intitulat “LEAD– Learning and Education in Adult Development” (”Învăţare şi educaţie în dezvoltarea adulţilor”), proiect ce are ca scop dezvoltarea de tehnici şi metode de lucru cu adulţii, prin educaţie formală şi non-formală, dezvoltarea competenţelor de comunicare, de utilizare a dispozitivelor mobile în scop educativ, pentru şapte dintre membrii săi. Aceştia se dezvoltă profesional prin participarea la două cursuri de formare, finanţate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

Primul curs a avut loc între 21 şi 27 noiembrie 2016 şi a fost organizat de CREF – Education, Resources and Training Centre, Sesimbra, Portugalia, şi găzduit în Vilnius, Lituania. La acest curs, intitulat “Mobile devices in education” (”Dispozitive mobile în educaţie”), au participat trei cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava, membri ai ARED. Cursul a avut ca scop formarea participanţilor în vederea utilizării în educaţie a dispozitivelor mobile.

Cel de-al doilea curs, desfăşurat în perioada 12-18 februarie 2017, la care au participat patru reprezentanţi ai ARED – doi dintre ei fiind cadre didactice la Şcoala Gimnazială Nr. 10, s-a desfăşurat în Assen, Olanda, fiind găzduit de instituţia Quarter Mediation. Cursul s-a intitulat ”Puterea non-formalului, sau cum se pot utiliza metode de educaţie non-formală în educaţia formală” şi a avut ca scop prezentarea şi exersarea de metode de educaţie non-formală, aplicabile atât în educaţia adulţilor, cât şi în cea şcolară. Cei doi profesori suceveni au fost Rodica Zimbru, coordonatorul proiectului, şi Dumitru Chiuariu, cărora li s-au alăturat Carmen Davidoaia şi Paul Zimbru, angajaţi ai Electroputere VFU Paşcani, toţi fiind membri ai instituţiei aplicante, ARED Suceava.

Obiectivele cursului au avut în vedere dobândirea de informaţii şi deprinderi de utilizare a unor metode de educaţie non-formală în cadrul activităţilor de educaţie formală, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare în limba engleză a participanţilor, dezvoltarea unei culturi europene în ceea ce priveşte educaţia adulţilor.

Printre activităţile cursului s-au numărat ateliere de lucru la biblioteca oraşului, un edificiu cu o dotare impresionantă, realizat prin sponsorizare din partea unui mare om de afaceri care a pretins ca suportul financiar oferit de el să fie folosit exclusiv pentru dotarea cu înaltă tehnologie. Biblioteca este populată de persoane de toate vârstele, între care adulţii de vârsta a treia sunt majoritatea. O altă activitate a fost organizată la muzeul oraşului, fiind concepută ca un atelier de învăţare practică, activă şi colaborativă despre trecutul îndepărtat şi despre diviziunea socială a muncii. Impresionantă a fost apoi vizita la o moară de vânt, construită ca moară de cereale, moară de mirodenii şi ca generatoare de energie electrică. Se ştie că Olanda este ţara morilor de vânt, dar la fel de bine se ştie că o parte din teritoriul acesteia se află sub nivelul mării. Chiar şi Aeroportul Internaţional Schiphol este situat la aproximativ 4 metri sub nivelul mării. Din acest motiv, morile de vânt trebuie să pompeze mereu ca să se menţină nivelul de apă pe canalele care împânzesc ţara. În consecinţă, o moară de vânt, cu tot arsenalul de aparatură, cu istoria ei şi dotările de care dispune este o impresionantă sursă de educaţie non-formală.

Cursul a îmbinat într-un mod armonios învăţarea practică şi colaborativă, utilizarea tehnologiei, informaţii de istorie, geografie, aspecte culturale şi interculturale, având în vedere că participanţii au fost doar din România şi din Turcia, toate activităţile realizate scoţând în evidenţă cultul pentru muncă, pentru corectitudine şi respect, atribute de notorietate ale poporului olandez. Pe lângă acestea, remarcabilă este o altă mentalitate şi în acelaşi timp o practică olandeză de succes: voluntariatul. Vorbim de voluntariatul ridicat la rang de cinste, fiindcă moara de vânt unde s-au desfăşurat activităţile unei întregi zile din cadrul cursului este susţinută cu munca a aproape 200 de voluntari, majoritatea seniori, care asigură întreţinerea şi reparaţiile, iar cel mai impresionant lucru este un muzeu amenajat într-una dintre clădirile adiacente ale morii, care conţine vestigii ale culturii şi istoriei locale, exponatele fiind donate de localnici, ca dovadă de spirit civic.

Ceea ce impresionează la comunitatea olandeză este spiritul civic, cultul pentru respectarea legilor, aplicabile pentru toţi, fără nici o concesie, corectitudinea în tot ceea ce face acest popor, eleganţa educaţiei pe care o oferă tuturor, indiferent de vârstă, dar mai ales grija pentru celălalt.

O astfel de experienţă de învăţare, ca model de educaţie, de spirit civic, de implicare comunitară şi socială adevărată şi reală ne provoacă la o profundă meditaţie. Şi ne întrebăm: oare câţi ani ne despart de un asemenea mod de viaţă? De aceea, considerăm că aceste cursuri de formare din cadrul proiectului implementat de ARED, experienţele acumulate de cei şapte participanţi la cursurile din Lituania şi Olanda, modelele de bună practică oferite de ţările gazdă pot constitui surse şi resurse în adoptarea unor atitudini şi comportamente care să ne ofere şi nouă, ca şi comunitate, satisfacţia civică a unui mod de viaţă pro-european.