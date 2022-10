„Fast and Furious”, tema Balului Bobocilor organizat de Liceul cu Program Sportiv Suceava

După pandemie, au dat-o pe veselie!

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava a avut loc miercuri, 19 octombrie, Balului Bobocilor organizat de Liceul cu Program Sportiv (LPS) Suceava, care a avut ca temă: „Fast and Furious”. „După-atâta pandemie, / O vom da pe veselie. / Am depășit val cu val / Și ne-am pregătit de bal”. Cam așa a debutat distracția la Balul LPS, un eveniment la care au fost puși în valoare bobocii de clasa a IX-a, dar și „artiști” ai liceului, trupe de dans, interpreți, sportivi, precum și invitați locali, dansatori de la Bucovina Dance Studio. Spectatorii au văzut și imagini de la repetițiile bobocilor, dar au asistat și la o demonstrație de judo (Asociația Club Sportiv – Judo Bucovina: Conisceac Loghin, împreună cu Alessia Conisceac și Romega Maria, din clasa a VII-a B, Scutariu Alexandra, clasa a XII-a A, Hreniuc Maia, clasa a VI-a; Alessia este campioană națională în România și Italia. Are 40 de medalii, din care 30 de aur, Maria Romega este plurimedaliată și a obținut locul III la campionatul național).

Plecând de la ideea seriilor de filme de acțiune ”The Fast and the Furious”, unde la bază sunt cursele ilegale, din decor, pe scenă, au făcut parte câteva „motoare”, elemente care te duceau cu gândul la curse cu mulți cai-putere. La debutul spectacolului, prezentatorii balului au chemat pe scenă „fetele din Sporty”, care au dansat în timp ce publicul putea urmări imagini din „Fast and Furious”.

Șapte perechi de boboci

Juriul concursului de Miss și Mister Boboc 2022 a fost format din prof. Ciprian Anton, directorul LPS, președintele juriului, prof. Anca Macovei, prof. antrenor Iustin Tătărău, Denisa Francesca Manguș, reprezentantul elevilor, și Cristi Timoficiuc, reprezentant al sponsorilor.

Spectacolul a fost prezentat „în versuri și rime”. Publicul a făcut cunoștință cu bobocii, aspiranții la titlurile de Miss și Mister Boboc. „Suntem Giulia și Ana, / Iustin și cu Casian, / Mesagerii ce prezintă / Boboceii în prim-plan”. Așa a sunat începutul prezentării bobocilor. În aplauzele susținătorilor din sală, au urcat pe scenă cele șapte perechi de elevi din clasa a IX-a care s-au înscris în competiție: Pârlea Diana și Șorodoc Alberto; Chiuchișan Mariana și Pintilei Nicolas; Ilica Maria și Bolboceanu Adrian; Plugariu Miruna și Lup Iustin; Chiforiuc Narcisa și Constantin Cristian; Chiteală Mădălina și Cazac Luca; Scheuleac Nicoleta și Zăpodianu Nicolas. Bobocii au trecut prin trei probe: proba ținutelor de zi, proba de talent, la care elevii au dansat, au avut momente de pantomimă, muzică (voce, muzică instrumentală), teatru etc. și proba ținutelor de seară, care le-a pus în evidență eleganța, dar și talentul la dansul în pereche.

Organizatori

Elevii care s-au implicat în organizarea Balului de la LPS: Alex Meșteriuc (tehnic), Piciarcă Emanuel (tehnic), Hirghiligiu Teofan (organizator/artist), Salup Giulia, Sofroniei Anamaria, Sandu Casian, Airoaie Anamaria, Melnic Andreea, Ciofu Andrei, Antonoaie Claudiu, Popescu Claudiu, Pașcovici Andreea, Salamaha Delia, Pașniciuc Delia, Șerban Denisa, Petrariu Amalia, Tabarcea Denis (organizatori).

Tinerii au mulțumit, la final, directorului LPS, prof. Ciprian Anton, directorului adjunct Cristina Lohănel, diriginților claselor a XII-a și a IX-a care s-au implicat în organizarea acestui spectacol, tuturor profesorilor, antrenorilor care le-au fost alături în demersul de a „produce” un spectacol „Fast and Furious”. Prezentatorii au transmis mulțumiri și colegilor din clasa a X-a E, Mînzălică Andrei și Popovici Mihai, profesoarelor care au coordonat spectacolul: Camelia Păștean, Raluca Polocoșer, Aniela Vasiliu, dar și sponsorilor care s-au alăturat și au susținut balul.

Premiere

„Și-acum, ca-n furios și iute, / Juriul a dat tuturor note. / Au fost frumoși și talentați, / Și-ar merita toți premiați, / Dar podiumul nu îi încape, / Decât pe cei mai buni la toate”, cu aceste versuri au fost invitațicei 14 boboci din nou pe scenă, pentru premiere.

Juriul a desemnat: Miss Boboc LPS 2022 este Nicoleta Scheuleac, care a primit și coronița de Regina Balului LPS de la Miss Boboc 2019, Giulia Salup; Mister Boboc LPS 2022 este Luca Cazac. El a fost premiat de Mister Boboc 2019, Casian Sandu; Miss și Mister Popularitate LPS 2022 au fost desemnați bobocii Miruna Plugariu și Iustin Lup. Ei au primit premiile din partea câștigătorilor din 2019: Miss și Mister Popularitate 2019: Andreea Melnic și Antonoaie Claudiu; Mister Talent LPS 2022 este Adrian Bolboceanu și Miss Talent LPS 2022 este Mădălina Chiteală. Premiile le-au fost înmânate de Delia Salamaha și Bilauca Laurențiu, Miss și Mister Talent 2019.

„Iar, înainte de plecare, / Vă mulțumim pentru răbdare. / Ne apropiem de final, / Cu invitatul special”, a anunțat unul dintre prezentatori invitatul special: El Niku. În deschiderea concertului susținut de El Niku, a cântat Chavo. Cei doi au „interpretat” piese și împreună, fiind susținuți cu aplauze atât de pe scenă, de elevii care au participat la bal (boboci, organizatori), cât și din sală, de public. Unora le-au plăcut invitații, altora nu. A fost alegerea organizatorilor. Ei și-au asumat ce „invitat special” va fi pe scenă pentru concertul de după concursul de Miss și Mister Boboc LPS 2022.