Eveniment

La sfârşitul săptămânii trecute, pe scena Căminului Cultural din oraşul Cajvana a avut loc, după o pauză de doi ani, Balul Bobocilor, ediţia a XIV-a. Organizatorii balului, directorul coordonator al liceului, prof. Nicolae Robu, precum şi directorii adjuncţi, Iulian Ciotu şi Crăciun Marius, dar şi elevii claselor a XII-a, şi-au dat silinţa şi au realizat un eveniment în care au îmbinat bunul-gust cu distracţia.

Balul de anul acesta a abordat o temă interesantă: “VIP”, iar eleganţa, frumuseţea, stilul, prestanţa sau extravaganţa şi inteligenţa au fost regulile jocului.

Participanţii la concursul pentru titlurile de Miss şi Mister Boboc 2019 au încercat să demonstreze că sunt cei mai buni.

Pentru ca totul să fie perfect, în spatele cortinei a muncit un grup de elevi din clasele a XII-a: Eudochia Pîţu, Andeeea – Nicoleta Bucşa, Ramona Pătraşcu, Tatiana Negruşeri, Şofronica Maţcu, George Flutur, Gheorghe Titiene, Andreea Bîrgăuan, Nina Iacoban, Domnica Negruşer, Casandra Pîţu şi Ioan Savu.

Momente artistice

Concurenţii au fost evaluaţi de un juriu format din persoane avizate, care au ştiut să aprecieze calităţile fiecărui concurent în parte: directorul coordonator al Liceului Tehnologic "Ştefan cel Mare'' Cajvana, prof. Nicolae Robu, primarul oraşului Cajvana, Gheorghe Tomăscu, profesoara Violeta Dîrţu, reprezentanta părinţilor - Veronica Pascar, Miss Boboc 2016 - Eudochia Pîţu, Mister Boboc 2016 - Ioan Savu, precum şi reprezentanta claselor a XII-a, eleva Casandra Pîţu.

După cum ne-a spus prof. înv. primar Lidia-Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare” Cajvana, concursul nu a urmărit doar frumuseţea fizică a concurenţilor, ci şi aptitudinile, talentul, carisma şi personalitatea, pentru că nu contează doar modul în care arată o fată sau un băiat, ci şi cum ştiu aceştia să capteze juriul şi publicul. Concurentele Casandra Pîţu, Maria Paraschiva Piţu şi Gabriela Pîţu au avut grijă de fiecare amănunt, dorind să fie perfecte. Coafura, machiajul, manichiura, vestimentaţia, accesoriile, zâmbetul, carisma, toate au întregit paleta celor care au râvnit la titlul de Miss Boboc.

Au concurat pentru titlul de Mister Boboc 2019: Roberto - Constantino Strugar, George Tofan, Stefano Flutur şi Vasile Ciuhan.

Momentele artistice presărate printre probele de aptitudini şi de dans au adus pe scenă eleve din clasele a IV-a şi a V-a, care au încântat publicul cu un dans modern. Îndrumătoarele acestora au fost învăţătoarele Anuţa Bîrgăuan şi Domnica Ciuhan. A urmat apoi Ansamblul ''Stejărelul", coordonat de directorul adjunct al liceului din Cajvana, profesorul Iulian Ciotu.

Au urmat, apoi, elevii claselor a VI-a A, a X-a A şi a XI-a A, coordonaţi de profesoare Diana Moroşan, Floarea Moroşan, Anastasia Piţu şi Anamaria Hariuc, care au făcut o demonstraţie a unui flashmob. Au evoluat pe scenă şi Teodora Seserman, care a încântat publicul cu două piese, elevul George Boca, din Botoşana, care a încântat cu o melodie interpretată la vioară, precum şi eleva Sofronica Maţcu, care, de asemenea, a avut un moment muzical. Câştigătorii titlurilor de Miss şi Mister Boboc 2016 au retrăit momentele din trecut interpretând un vals acompaniat de eleva Nina Sandra Iacoban.

Invitatul special: Doddy

Tot reîntorşi în timp, elevii claselor a X-a şi a XI-a au prezentat o retrospectivă a modei şi a muzicii din anii 50 până în prezent. Momentul a fost gândit şi elaborat de către profesoarele Diana Moroşan, Floarea Moroşan, Anastasia Piţu şi Anamaria Hariuc. Punctul culminant al balului a fost parada, unde concurenţii au defilat în faţa tuturor pe covorul roşu, pentru a demonstra graţie, eleganţă şi stil. În timp ce juriul a deliberat, pe scenă, în aplauzele tuturor, a urcat invitatul special: Doddy.

Seara nu se putea încheia altfel, decât prin premierea bobocilor. Astfel, toţi concurenţii au fost răsplătiţi pe măsură: Mister Dans - Vasile Ciuhan, Mister Popularitate - Roberto – Constantin Strugar, Miss Popularitate - Gabriela Pâţu, Mister Eleganţă - Stefano Flutur, Miss Eleganţă: Maria Pîţu. Mult râvnitele titluri de Miss şi Mister Boboc au fost acordate elevilor Casandra Pîţu şi George Tofan.

„Munca depusă de aceşti tineri care râvnesc la premiile mari a fost răsplătită şi material, pe lângă aplauze şi laude. Acest lucru nu era posibil fără ajutorul sponsorilor: Primăria şi Consiliul Local al oraşului Cajvana, George Tofan Group SRL, GVC Computers SRL, ŞIC Phothography, Top Scav SRL, Mitrofan SRL, La Câmp Com SRL, Constantin Pas SRL, Agro Scânteia SRL, Bistro Bar And Lunch, Anastasia Make-Up, La Geamy SRL, Geo Saw SRL, Pizzeria <La Rusu>, Natu SRL, CAR Învăţământ Fălticeni, Florăria <Flowers And Gift's Boutique>”, a completat prof. înv. primar Lidia-Loredana Seserman.