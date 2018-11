Spectacol

La finele săptămânii trecute, în prezenţa unui public entuziast, format din părinţi, reprezentanţi ai sponsorilor, profesori şi elevi, zece perechi de boboci au concurat pentru titlurile de Miss şi Mister Boboc ai Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, 2018. Aceştia au dat viaţă unor îndrăgiţi supereroi Marvel şi au reuşit, prin prestaţii de excepţie, să-şi pună în valoare talentul şi să câştige admiraţia celor prezenţi printr-un spectacol minunat, animat de sentimente, culoare şi ritm.

Spectacolul a fost prezentat de deţinătorii titlurilor de Miss şi Mister Boboc 2015: Florentina Donisan (XII C) şi Daniel Costiuc (XII G), care şi-au onorat titlul prin eleganţa discursului şi modul în care au ştiut să pună în valoare fiecare element al evenimentului pentru a crea un tot unitar rafinat, plăcut şi adecvat temei balului.

În concurs au intrat: Alexandra Andrişoaie - IX F (Electra) şi Mihai Bida - IX F (Dead Pool); Ioana Cotor - IX B (Captain Marvel) şi Bogdan Fodor - IX C (Captain America); Adina Cicon - IX G (Black Widow) şi Matei Cojocariu - IX B (Spiderman); Cosmina Teişanu - IX F (Catwoman) şi Dorel Ciobîcă - IX F (Black Panther); Fabiana Isopescul - IX A (Wonderwoman) şi Daniel Derevlean - IX G (Superman); Lorena Nichitoi - IX C (Batwoman) şi Sebastian Daniel Sauciuc - IX F (Batman); Lavinia Cîrdei - IX C (Scarlet Witch) şi Cosmin Sbiera - IX G (Hulk); Iulia Pşenişnic - IX G (Jessie Quick) şi Ștefan Cîrdei - IX D (Flash); Andreea Mariuţac - IX E (Storm) şi Alexandru Ghilan - IX F (Wolverine); Teodora Cloşcă - IX B (Black Canary) şi Popescu Lucian - IX E (Arrow).

Câştigătorii acestei ediţii a Balului Bobocilor au fost: Miss Boboc - Cosmina Teişanu; Mister Boboc - Matei Cojocariu; Locul II: Fabiana Isopescul şi Lucian Popescu; Locul III: Adina Cicon şi David Derevlean; Miss Popularitate: Adina Cicon; Mister Popularitate: Lucian Popescu; Miss Social Media: Ioana Cotor; Mister Social Media: Bogdan Fodor.

Echipa organizatorilor

Punerea în scenă a acestui spectacol a fost posibilă datorită părinţilor elevilor şi sponsorilor, cărora organizatorii le aduc mulţumiri. Responsabili de reuşita evenimentului sunt, în special, elevii din clasa a XII-a care s-au implicat în organizarea balului şi pregătirea bobocilor cu multă dăruire şi care au construit, pe parcursul celor două luni de pregătire, o echipă frumoasă, implicată total în organizarea unui eveniment pe care şi l-au dorit „de excepţie” din primul moment: Cristina Ungurean, Denis Prelipcean (XII A); Irem Kurtoglu, Mara Pîslar, Claudiu Cărare (XII B); Paula Cordunean, Florentina Donisan, Andrei Mihailov (XII C); Andreea Grigorescu, Eliza Olărean, Claudiu Donisan (XII E); Diana Ionesi, Iuliana Hînţari, Eduard Arusoaie, Cristian Deleanu (XII F); Amalia Creţan, Nicole Furman, Denisa Păsăilă, Valentina Merenca, Diana Ivan, Daniel Costiuc, Iustinian Hrişcă, Răzvan Puiu, Călin Ciotău (XII G); Ingrid Manz, Albert Terpez (XII H).

Coordonarea echipelor de elevi a fost realizată de profesoara Miriam Leon-Postolache, coordonator proiecte şi programe educative, şi Luminiţa Lăzărescu, director adjunct al colegiului.

Spectacolul a fost completat de momente artistice susţinute de elevii colegiului (Aghata Gazda, Andreea Ciuruşniuc, Maria Lupancu, Alma Costiniuc, Rareş Ianuş, Denisa Dumitrescu, Ștefan Coroamă, formaţia Vice: Tudor Lăzărescu, Corina Bejinariu, Ana Jugan, Mihai Horodincă, George Dumitraşciuc, Robert Zaharie), de formaţia Krama şi de invitaţii speciali, formaţia Direcţia 5.

Conducerea colegiului şi organizatorii balului adresează mulţumiri deosebite directorului Casei de Cultură Rădăuţi - Ovidiu Foca; televiziunii locale - Cromtel, Corneliu Cîrdeiu; lui Andrei Scântei, de la Studio Filmmari; lui Marian Moraru; părinţilor bobocilor şi elevilor implicaţi în organizare; sponsorilor şi tuturor celor care au făcut posibilă organizarea acestui eveniment.