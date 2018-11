Balul Bobocilor

Cei mai îndrăgiţi „vrăjitori” de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au fost aleşi joi seară, în primazi denoiembrie, la Şcoala de magie Hogwarts, spectacol care a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. Lumea magică a lui Harry Potter (seria de cărţi Harry Potter este scrisă de autoarea britanică J. K. Rowling)a prins viaţă la Colegiul de Artă Suceava. Decorul, sugerând cele patru case prin care sunt purtaţi bobocii înainte de a fi admişi la Şcoala de magie, farmece şi vrăjitorii (clădire în stil victorian), care corespund unor elemente din natură (focul, ochiul de şoim, aerul, apa), şarpele mistic, ţinutele prezentatorilor (pelerina neagră, nelipsita baghetă magică etc.), ţinutele bobocilor, dar şi prezenţa dementorilor şi a lui Dobby, a cărţii magice au făcut ca întreg publicul să intre în povestea Hogwarts. Chiar dacă la debutul spectacolului organizatorii au avut câteva probleme tehnice, bagheta magică a făcut minuni, astfel că programul balului a putut să se desfăşoare în condiţii normale.

Momente artistice de bună calitate

După prezentarea inspirată a unui filmuleţ intitulat „Converge of Dementors”, cele zece perechi de boboci de la Hogwartss-au prezentat în faţa publicului şi a juriului, nu înainte de a trece „pe sub pălăria de selecţie: frumuseţe şi eleganţă, talent şi inspiraţie, sunet şi magie, armonie şi culoare”. Astfel că micii vrăjitori au fost repartizaţi pe case: „Casa Pictură”, „Casa Arhitectură”, „Casa Musicorum”, „Casa Philologiam”, „Casa restitutio”. După repartizarea pe case de magie, vrăjitorii s-au retras pentru a lăsa arta, artiştii să se desfăşoare. Ca de fiecare dată, elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au reuşit să creeze o poveste originală, să susţină un program de aproape patru ore „fără vedete de pe alte ţinuturi”. Un prim moment artistic a fost suţinut de Alessia Pop, elevă în clasa a IV-a A, care a interpretat piesa „Aleluia”, fiind îndelung aplaudată de public. Au fost şi alţi „ucenici” de la Hogwartscare au ridicat publicul în picioare prin prestaţia lor: Alex Andronic, iniţiat în tainele dansului, Luchian Alina Mariela, din clasa a XII-a A, care a interpretat piesa „Jealous”, Ansamblul „Kozaciok” - momentul de culoare al serii, care a impresionat publicul cu frumuseţea costumelor populare viu colorate, talentul şi măiestria lor, tinerii prezentând momente artistice tradiţionale ucrainene. Darius Popovici şi Irina Tucaliuc, elevi în clasa a VII-a A, au purtat publicul în lumea muzicii, interpretând piesa „Constantine”. Nu a lipsit nici folclorul. Ana Maria Ciornei şi Iuliana Chirica au interpretat piesa „Hora din Moldova”, susţinute cu aplauze din public. Pe parcursul spectacolului s-au remarcat şi alţi elevi şi absolvenţi ai şcolii, Cosmin Mariciuc, din clasa a XII-a A, şi Ştefan Lupu, student la Conservatorul din Iaşi, au interpretat la chitară şi voce piesele „The best of you” şi „Crying”, Denisa Halunga, din clasa a XII-a C, a încântat publicul prin dans, în timp ce Amina Ţaran, din clasa a XII-a A, şi-a înveselit colegii cu melodia ”Bang Bang”.

Spontaneitate

Publicul a aflat mai multe despre tinerii vrăjitori, boboci din clasa a IX-a, la proba de zi, cu ajutorul oglinzilor magice. Fiecare boboc a defilat în faţa susţinătorilor şi s-a oprit câteva secunde în faţa oglinzii, pentru ca aceasta să dezvăluie care sunt dorinţele, pasiunile şi aspiraţiile concurenţilor. Nu a fost suficient. Prezentarea explicită a bobocilor a fost făcută de cei patru moderatori, care i-au supus pe micii vrăjitori şi la proba de spontaneitate. Orice tânăr vrăjitor trebuie să cunoască tainele universului: mânuirea obiectelor magice şi jocul cu timpul. De aceea, a fost adusă în faţa bobocilor „Cupa inspiraţiei”, de unde concurenţii au extras câte un bilet, pentru ca juriul să le cunoască abilităţile. Fie că a fost vorba de testarea dicţiei, de identificarea unor obiecte, concurenţii fiind legaţi la ochi, plantarea unei mătrăgune în ghiveci, împletirea unei sfori, reproducerea unei naturi statice sau crearea unei poţiuni magice, provocările au fost amuzante, dar, cel mai important, trecute cu brio de micii vrăjitori. În timp ce bobocii s-au retras pentru a se schimba pentru următoarea probă, cea artistică, elevii Ştefan Ciubotariu şi Lavinia Jitaru au interpretat piesa ”River”, iar Lavinia a mai încântat publicul cu interpretarea cântecului ”When I was your man”.

Magia sunetelor

Bobocii au demonstrat că sunt foarte talentaţi, că s-au pregătit mult pentru proba de talente, astfel că şi rezultatele au fost pe măsură. Unii au oferit momente speciale de dans, alţii l-au pictat pe Dobby (alb-negru şi color), într-un moment spectaculos, aplaudat de public, alţii au avut momente de interpretare muzicală, jonglerii cu „cubul magic”; în timp ce unii boboci au intrat în pielea unor alchimişti care fac poţiuni spectaculoase, alţii au încercat să impresioneze mânuind obiecte magice. Puşi în valoare de abilităţile şi talentul lor, micii vrăjitori aspiranţi la titlurile de Miss şi Mister Boboc 2018 au făcut faţă şi probei de dans magic (vals), purtând ţinute elegante, rafinate. Magia sunetelor s-a făcut auzită la Hogwarts, la finalul spectacolului, înainte de decernarea premiilor, prin talentul formaţiei Electric Strings, fondată şi coordonată de prof. Ciprian Constandache. Circa 20 de minute, publicul a trăit fiecare piesă la intensitate maximă, răsplătindu-i pe artişti cu ropote de aplauze. Alături de elevii clasei de vioară a prof. Ciprian Constandache, în Electric Strings s-au remarcat şi elevi ai prof. Svetlana Gheorghe (vioară), ai prof. Doina Chişcă (violă), ai prof. Angelica Banea (violoncel) şi ai prof. Daniel Dragomirescu (chitară). Ritmul formaţiei a fost susţinut cu entuziasm la tobe de prof. Lucian Rusu.





Organizatori

„Vrăjitorii” care au ghidat bobocii spre marele trofeu, prezentatorii Hogwarts, au fost Mariam Abo Hammad, Ioana Rusu Sadovei, Claudiu Mazepiuc şi Roman Gabriel. Alături de organizatori, în principal elevii din clasele a XII-a, au fost prof. Camelia Rusu Sadovei, „îndrumătoare în tainele artelor vizuale”; profesorii diriginţi: Manuela Muscă, „păstrătoarea visteriei regale”, Anca Varga - „creatoarea metaforei universale”, Cătălin Luca - „făuritor al obiectelor magice”, Radu Lazăr - „deţinătorul pietrei filosofale”.

Cei mai iscusiţi tineri vrăjitori, desemnaţi câştigători

Cei mai iscusiţi tineri vrăjitori, boboci de clasa a IX-a, care vor duce mai departe tainele artelor la Colegiul „Ciprian Porumbescu” Suceava, au fost aleşi de un juriu exigent: Miss Boboc 2018 - Elena Buhă şi Mister Boboc 2018 – Matei Gălăţanu; Mister „Harry Potter”: Mihnea Perju, Miss „Hermione Granger”: Magdalena Drăgoi; Miss Popularitate: Ioana Prisacariu, Mister Popularitate: Daniel Mihalescu; Miss Arta Magiei: Alexandra Camilar, Mister Arta Magiei: George-Cristian Galanton; Miss Arta Eleganţei: Bianca Ţanţa, Mister Arta Eleganţei: Albert-Ioan Ignea.