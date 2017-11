Miss şi Mister Boboc

Elevii Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava au reînviat Grecia antică la Balul Bobocilor organizat joi, 2 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. Într-un decor adecvat temei alese, folosind elemente din mitologia greacă, nelipsitele coloane decorative, cele nouă perechi de boboci care au intrat în concurs au purtat haine cu o croială simplă şi lejeră, acele mantii dintr-un material lucios, colorat, un material tăiat dreptunghiular, lăsat să cadă liber pe corp, prins doar la mijloc cu o centură, pe umăr cu o agrafă sau cu un nod şi nelipsitele sandale din piele.

În aceste ţinute, elevii de clasa a IX-a, pretendenţi la titlurile de Miss şi Mister Boboc LPS 2017, s-au prezentat în faţa publicului, dar şi a juriului. Pe lângă prezentarea ţinutelor de zi, care să se încadreze în tema balului, bobocii au mai trecut prin proba dansului grecesc, proba de talent - interpretare, ţinuta de seară şi proba de cultură generală, cu întrebări legate tot de Grecia antică, pentru ca, la final, bobocii să arate juriului că ştiu să danseze şi vals.

Nouă perechi de boboci

Cele nouă perechi de boboci care au urcat pe scenă la Balul Bobocilor al Liceului cu Program Sportiv Suceava au fost: Mihaela Gabriela Flaişner şi Alexandru Ionuţ Meşteriuc, Meda Diana Lulciuc şi Andrei Bernicu, Cristina Domunco şi Denis Dani, Ionele Oboroc şi Andrei Iulian Cernăuţan, Bianca Manole şi Claudiu Bartchievici, Maria Gavka şi Ilie Ştirban, Loredana Şandru şi Alexandru Roman, Alexandra Cercelaru şi Alin Cosmin Pînzariu, Ioana Irina Huţu şi Cosmin Boghean.

Miss Boboc: Bianca Manole. Mister Boboc: Andrei Bernicu

La final, după un spectacol maraton de mai bine de patru ore, juriul a deliberat: Miss Boboc: Bianca Manole; Mister Boboc: Andrei Bernicu; Miss Talent: Ioana Irina Huţu; Mister Talent: Alexandru Roman; Miss Popularitate: Alexandra Cercelaru; Mister Popularitate: Andrei Iulian Cernăuţan. Organizatorii i-au oferit Biancăi Manole coroniţa de regină a balului. Premianţii au primit panglici inscripţionate cu titlul obţinut, flori şi cadouri din partea sponsorilor.

Momente artistice. Invitat special, Nane

Ca la orice bal care se respectă, elevii de la Sportiv au pregătit momente artistice cât mai diverse. Nu a lipsit dansul (rock and roll, stree dance, dans contemporan, dans popular, dans grecesc), muzica uşoară, interpretată în română, franceză, rusă, muzică folk, muzică populară şi scenete realizate de elevi din liceu. Pentru că tema spectacolului a fost Grecia, nu putea lipsi din programul artistic „sirtaki”, poate cel mai cunoscut dintre dansurile greceşti, cunoscut şi sub numele „dansul lui Zorba“, dar am văzut pe scenă şi paşi de „syrtos”, dans în şir executat în semicerc, elevii – dansatori purtând şi costume tradiţionale greceşti.

Invitatul special al serii a fost Nane, pe numele real Ştefan Avram Cherescu (25 de ani), care s-a născut în oraşul Orşova. Nane a atins succesul odată cu alăturarea în grupul Okapi Sound, în 2013, imediat după ce a lansat videoclipul „Modalitate“, în colaborare cu Guess Who. După single-urile „Mai Aproape“ şi „Volum“, Nane a contribuit la mixtape-ul „OkapiTati“ cu două piese „Plouă“ (feat Zhao) şi „Instincte Primare“. În 2016, Nane şi-a lansat albumul „Plecat de Acasă“. Publicul de la Suceava a rezonat cu artistul invitat. Tinerii s-au ridicat în picioare şi au cântat împreună cu Nane mai multe piese cunoscute.