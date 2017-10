Cărţi şi prinţese

O frumoasă incursiune în lumea poveştilor, a personajelor de basm, romane ori din filme, aşa au ales ştefaniştii să îşi prezinte cele zece frumoase concurente pentru titlul de Miss Boboc 2017.

Atunci când cortina s-a deschis, pe muzica unui generic de film, a lăsat să se vadă decorul pregătit cu multă grijă şi trudă de liceeni, pentru spectacolul prin care o generaţie de ştefanişti – cei de a XII-a, care s-au ocupat de organizare, predau ştafeta „bobocilor”, provocându-i să încerce mereu să-i depăşească.

„Povestea fără sfârşit” a început într-o bibliotecă, unde zece scriitori, din toate timpurile, şi-au prezentat opera sau, mai bine spus, personajele create.

Aşa se face că prima concurentă, Irina Panţiru, a devenit „Degeţica”, Marina Nichiteanu - „Scufiţa Roşie”, Andreea-Miruna Mândrescu – „Merida”, curajoasa războinică din Scoţia, Ecaterina Buculei a devenit „Mulan”, tânăra războinică din China medievală, Maria Viviana Matei – frumoasa ţigancă Esmeralda, din Notre Dame de Paris, Bianca Tîrnovan a devenit personaj din „Frumoasa şi bestia”, Ioana Iacoban – din „Spărgătorul de nuci”, Elena-Petra Sauciniteanu a întruchipat o frumoasă fiică de sultan, Mădălina Scrijoschi - „Pocahontas”, în vreme ce Ioana Prundeanu a fost balerina din „Lacul lebedelor”. Cum toate sunt frumoase şi au o mulţime de calităţi, prinţul – pentru că era numai unul, a avut de luat o decizie foarte dificilă.

Muzica, interesanta modalitate de introducere în scenă, dar mai ales costumele şi frumuseţea concurentelor au fermecat publicul, care a apreciat din plin fiecare moment, cu numeroase aplauze.

O prezenţă inedită în cadrul spectacolului, dar şi o modalitate inspirată de a anunţa sponsorii şi partenerii evenimentului s-a dovedit a fi bibliotecara (Teodora Popa), cu a sa vestimentaţie sobră, privire tăioasă şi cu un „Shhht” ascuţit, ce-i amuţea pe toţi clevetitorii din sală, atrăgând atenţia. Mai mult, intonarea sponsorilor de către bibliotecară era acompaniată din sală, precum într-un cor antic, de un sunet specific, făcând mult mai simpatică această parte de spectacol, necesară, dar uneori plictisitoare.

Momente artistice şi probele de talent

La fel ca de fiecare dată, liceenii de la „Ștefan” au dovedit nu doar că sunt buni la învăţătură, ci au şi numeroase talente şi preocupări artistice în timpul liber.

Un prim moment muzical a fost susţinut de Andreea Varasciuc şi Sebastian Bulexa, care au interpretat „Back to black” şi „When I was your man”.

Bufonii prinţului, dornici să-l ajute ori să îl încurce în greaua sa misiune, au fost de asemeni o prezenţă inspirată în „Povestea fără sfârşit” , care a continuat cu un antrenant moment de dans sportiv, susţinut de Elena Buha şi Darius Mazilu, dar şi un solo de chitară-voce susţinut de Ștefan Hostiuc.

Au urmat apoi proba de talente, cu scenete de teatru, dansuri impresionante, muzică folclorică, pantomimă, pictură.

Roxana Bulgariu şi Vasile Lupu au avut o interpretare foarte bună a melodiei „The house of the rising sun”, după care Vlad – prinţul din poveste, a încercat un moment de magie, folosindu-se de ai săi bufoni cam greu de stăpânit.

Dansul boboacelor, pe melodia „Once upon a december” s-a dovedit a fi de poveste, fiind impresionant prin graţie şi frumuseţe.

Tradiţionala probă de spontaneitate a fost savurată de public, care a avut apoi ocazia să asculte doi tineri talentaţi – Luisa Mierlă (nume predestinat – voce) şi Ștefan Tărăboanţă (chitară).

Improvizaţii cu noua trupă "Pi"

O interesantă predare de ştafetă s-a petrecut în cadrul balului atunci când membrii trupei de teatru "Pi", adevărate vedete ale Colegiului Naţional "Ștefan cel Mare", au adus pe scenă noua generaţie de „Pi”.

„Este un vis în care am trăit timp de trei ani, pe care l-am început, dar nu va avea sfârşit. A fost o experienţă pe care sigur nu o vom uita niciodată. Am ajuns să devenim din necunoscuţi o adevărată familie. Dar nu am putea continua acest vis dacă nu am lăsa loc unei noi generaţii”, au spus cei din „vechea” trupă, anunţându-i pe cei care vin entuziasmaţi să le ia locul.

Sub îndrumarea unui actor tânăr, dar talentat şi plin de iniţiativă, Sergiu Moraru, noua trupă „Pi” s-a înfăţişat publicului cu un alt fel de spectacol – improvizaţii.

Jocurile de imaginaţie, talent actoricesc dar şi inspiraţie, pe teme alese de public, au distrat numerosul public, noua componenţă a trupei dovedindu-şi calităţile într-un examen foarte important – cel al publicului.

Proba rochiilor de seară, fermecătoare prin eleganţă şi rafinament, a captat privirile tuturor celor din sală, boboacele fiind mai frumoase ca oricând.

The Purple Dandies şi CTC, invitaţii speciali ai balului

Primii invitaţi speciali ai serii, trupa The Purple Dandies a continuat tradiţia de la „Ștefan”, de a aduce trupe rock, funk, rock alternativ etc., cei trei componenţi, Tudor Marcu (vocal, chitara bass) Ramin Vahidi (chitara) şi Naim Vahidi (tobe) încântând o bună parte din public cu melodii precum „Jamaica”, „Ziarul”, „Îmi place”.

Atmosfera creată în sală şi felul în care spectatorii rezonau cu cei de pe scenă a făcut boboacele, dar şi membrii trupei "Pi" să vină pe scenă, să danseze alături de trupă.

La final, cei care s-au „dat peste cap” să realizeze balul, de la decorurile atent lucrate la programul artistic, de la atragerea de sponsori până la organizarea petrecerii de după, au fost prezentaţi pe scenă, mulţi dintre ei stăpânindu-şi cu greu emoţiile.

Ce a urmat s-a dovedit a fi ceva atipic pentru acest liceu care ţine la tradiţii.

Frumoasa interpretare la pian a lui Tudor Frăţianu a fost urmată de un concert de ...hip-hop autentic. Trupa, CTC, înfiinţată la finele anului 1999 în formula DOC, Deliric1, Vlad Dobrescu şi DJ Paul, a fost invitată în premieră la Suceava, spre bucuria multora din sală.

Entuziasmaţi, tinerii hip-hop-eri „ştefanişti” au sărit peste rânduri, direct în faţă, să fie cât mai aproape de idolii lor muzicali, sorbindu-le cuvintele, cu mâinile în aer şi cu telefoane care filmau, mişcate în toate direcţiile.

Bass în difuzoare, muzică la maxim, versuri ştiute doar de unii din sală, multă mişcare pe scenă şi, evident, multă sudoare. Hip-hop-ul a prins teren la Suceava, după cum au demonstrat cei de la CTC, care au avut un spectacol cu succes pentru o bună parte din public.

Numai că, la finele spectacolului lor, cei care şi-au manifestat atât de mult bucuria de a-i vedea la câţiva metri, în cazul unora, chiar centimetri, au făcut un gest total nepotrivit şi ruşinos. Au plecat din sală, de tot, fără să le mai pese de colegii lor care, în spatele cortinei, se pregăteau să decerneze premiile de Miss Boboc 2017.

Nu mai dura decât câteva minute...şi povestea balului avea un sfârşit.

Finalistele Miss Boboc 2017 la CN „Ștefan cel Mare”

În urma unor lungi deliberări, bufonii au anunţat deciziile juriului:

Miss Eleganţă – Bianca Tîrnovan;

Miss Popularitate – Ecaterina Buculei;

Locul III – Maria Nichiteanu;

Locul II – Viviana Matei.

Locul I, Miss Boboc 2017 a fost obţinut de Petra Sauciniteanu, eleva care a avut cea mai mare medie de admitere din judeţul Suceava. Aceasta a primit şi un cadou special din partea Asociaţiei Dynamics, care a organizat şi un maraton sportiv în acest scop, săptămâna trecută.