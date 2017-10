Gura Humorului

La ”Toaca Bellevue” din Gura Humorului s-a desfăşurat vineri, 13 octombrie, spectacolul concurs Miss & Mister Boboc al Colegiului "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului, organizat de elevii claselor a XII-a, primăria oraşului, ASPA GH şi Tipografia ”Terra Design”.

Publicul a fost invitat într-o lume imaginară, la graniţa dintre ficţiune şi realitate, film şi teatru, copilărie şi adolescenţă, Fantasia, în care a descoperit personaje plasate în opt tărâmuri desprinse din tot atâtea filme: Westeros (Game of Thrones), Rivendell (The Lord of the Rings), Caraibe (Pirates of the Carribean), Hogwarts (Harry Potter), Jedi Temple (Star Wars), The Addams, Wonderland (Alice`s Adventures in Wonderland) şi District 12 (Hunger Games).

Am intrat cu toţii în Fantasia, prin oglinda magică aflată la intrare, am fost plăcut surprinşi de fotografiile perechilor participante la concurs de pe panouri, de aranjamentele florale aflate la baza scenei şi am fost aşteptaţi, la punctul de plecare spre lumea personajelor fantastice, de filmele scurte care au promovat Gura Humorului ca locaţie, dar şi destinaţiile fantastice, spre care călătoria a avut şi indicatoare. George Lefter (XIIA) şi Marius Țebrean (XIIF) au fost cei care au făcut posibilă trecerea în lumea filmului şi care ne-au însoţit cu muzica de fundal pe tot parcursul serii. Mihaela Zghibarţă (XIIG) a mulţumit celor care au susţinut acest eveniment, sponsorilor, într-un spot care s-a derulat în pauze.

Scena a aparţinut apoi prezentatorilor: Amallya Istrate şi Silvestru Lucreţiu Halip, Vochiţa Grigore Slevoacă şi Dragoş Baboi, Roxana Fierari şi Narcis Obreja. Am fost ajutaţi de aceştia, chiar de la început, să acceptăm că magia poate fi găsită în fiecare dintre noi şi să înţelegem că răspunsul publicului la invitaţie le va oferi tuturor celor prezenţi o seară specială.

Elevi ai claselor a XII-a au deschis balul cu un vals, opt perechi ne-au ajutat să ne amintim de “Beauty and the Beast”, moment urmat de prezentarea celor opt perechi de boboci, fiecare dintre ele imaginea unor personaje din filme. Fie că a fost vorba despre scenete umoristice, pantomimă, momente muzicale la orgă sau vocal, dans (cu umbre şi tango) sau magie, costumele, ţinuta şi impactul asupra publicului ne-au convins de efortul şi implicarea bobocilor, chiar dacă timpul de pregătire a fost foarte scurt.

Proba de cultură generală, cu întrebări de cultură cinematografică şi din astronomie, literatură, geografie, istorie, biologie, i-a găsit pe boboci pregătiţi, informaţi, şi nu a reprezentat o piedică pentru cei veniţi să câştige. Elementele alese de coregraf, Andrei Podariu, şi interpretarea dansului Freestyle a elevilor din clasele a XII-a au incendiat sala.

Proba de spontaneitate a exploatat creativitatea elevilor de clasa a IX-a, care au avut timp să imagineze reclame pentru haine funebre, reclame pentru achiziţionarea unei poţiuni magice sau a unui dragon. Nu mai puţin reuşite au fost: mesajul de amor conceput pe baza unor cuvinte date, planul de supravieţuire pe o insulă pustie, încercarea de a convinge coechipierul să supravieţuiască, piratul să elibereze ostaticul sau cererea şi oferirea de informaţii pe drumul spre Țara Minunilor. Toate biletele extrase s-au încadrat perfect în tema balului şi chiar au dat de furcă bobocilor.

Proba de talente a fost o altă piatră de încercare, prin alegerea încadrată în tema balului, realizare şi costume. Bobocii au creat momente de stand up (Flavius Păduraru), pantomimă (Cătălina Pintilescu şi Vlad Olari), au imaginat interviuri (Irina Simirea şi Teodora Bogdaniuc) sau au apelat la talente pe care le exploatează de ani de zile, cu succes: interpretare vocală (Daniela Florea – piesa Take me to Church, Hozier; Mădălina Gemănari – muzică populară), dans (Fabian Dolcean, Andrei Secoban, Ștefan Marcu, Simona Gemănari, Gabriela Flocea, Diana Obreja), interpretare instrumentală (Andrei Solcan), povestea Capra cu trei iezi parodiată în limba franceză şi limba română (Armand Ilaş), bit boxing (Ionuţ Mîndrilă). Publicul a apreciat cu aplauze prestaţia fiecăruia dintre ei şi a celorlalţi elevi implicaţi: Dragoş Baboi, Voichiţa Slevoacă, Ciprian Obreja, Daria Onofrei, Andreea Albu, Narcisa Nechitoaia, Daria Tîrnovan, Alexandra Marcu, Diana Buburuzan, trupa Back in Black.

Juriul, format din: director adjunct profesor Tudor Profira Cristina, consilier educativ profesor Solonaru Elena Sextilia, reprezentant CRP doamna Nechitoaia Marina Iulia, reprezentant CE Lucian Faraon(10A), pe baza votului publicului, a decis că toţi bobocii au fost câştigători şi a decernat următoarele titluri: Miss şi Mister Carismă – Mădălina Gemănari şi Ionuţ Mîndrilă; Miss şi Mister Spontaneitate – Diana Obreja şi Andrei Secoban; Miss şi Mister Personalitate – Teodora Bogdaniuc şi Vlad Olari; Miss şi Mister Stil – Daniela Florea şi Fabian Dolcean; Miss şi Mister Creativitate – Simona Gemănari şi Andrei Solcan; Miss şi Mister Originalitate – Irina Simirea şi Armand Ilaş; Miss şi Mister Popularitate – Cătălina Pintilescu şi Ștefan Marcu; Miss şi Mister Boboc – Gabriela Flocea şi Flavius Păduraru.

Sergiu Butnar (11F), un fost Mister al colegiului, a susţinut un moment de muzică rap şi hip hop înainte de decernarea titlurilor de către directorul adjunct, Tudor Profira Cristina. Poate bucuroşi, poate dezamăgiţi, bobocii au urcat pe scena extrem de luminată şi au încheiat toţi, la fel de merituoşi, un spectacol care cu siguranţă le va rămâne în memorie. Invitatul serii, ”Speak”, a câştigat participanţii, prestaţia de 45 minute a ridicat elevii de pe scaune şi atmosfera de club anunţa petrecerea de după. Dj Mercore, Dj Line şi McDjM au asigurat succesul unei seri care a devenit o amintire specială şi pentru viitori absolvenţi.

Organizatorii, elevii claselor a XII-a A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, au reuşit să realizeze un spectacol care a presupus promovare permanentă prin spoturi, organizarea preselecţiilor pentru boboci şi prezentatori, repetiţii în nocturnă, scenariu, costume, scenă, sonorizare, lumini, invitaţi, realizarea afişelor, a invitaţiilor şi a diplomelor la Tipografia Terra Design, achiziţionarea elementelor distinctive pentru participanţi, supravegherea pregătirii bobocilor, conceperea filmelor de început şi de final, colaborarea cu coregraful, emoţii, nelinişti, dorinţa de a face totul foarte bine, pregătirea şi eliberarea locaţiei, monitorizarea elevilor la after party. Nimic nu s-ar fi putut concretiza fără dăruirea celor direct implicaţi şi fără consilierea doamnelor diriginte prof. Dorina Cicu (XIIA), Gotcu Ortenzia (XIID) şi Raluca Dragomirescu (XIIG).

Profesor Cîmpan Brînduşa Luminiţa