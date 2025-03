Lansarea proiectului „Links between Theory and Practice in Cross-border Education Romania-Ukraine (LINKSROUACBE)” – ID HUSKROUA/23/RS/3.1/043

Comunicat de presă

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță conferinţa de lansare a proiectului „Links between Theory and Practice in Cross-border Education Romania-Ukraine (LINKSROUACBE)” – ID HUSKROUA/23/RS/3.1/043, care va avea loc pe 20 martie 2025, la ora 16:00, în Aula din corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în care USV are calitatea de lider de proiect, în colaborare cu Chernivtsi Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics (CHITE SUTE).

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea şi inovarea educației universitare din USV prin cooperare transfrontalieră și integrarea noilor tehnologii educaționale digitale în cadrul sistemului de învățământ superior, facilitând astfel dezvoltarea competențelor digitale ale studenților și profesorilor, prin acces la resurse educaționale de ultimă generație şi implicit adaptarea curriculei universitare la cerinţele dinamice ale pieţei muncii actuale, impuse de economia digitală.

Subsecvent acestui scop, proiectul îşi propune realizarea următoarelor obiective specifice:

- crearea unei platforme de învățare online colaborativă

- dezvoltarea unui laborator digital inteligent pentru educație

- formarea continuă a profesorilor în utilizarea tehnologiilor moderne

- consolidarea relației dintre universități și mediul de afaceri.

Prin intermediul acestui proiect Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava urmăreşte implementarea unei platforme educaţionale digitale, menită să faciliteze accesul studenților și profesorilor la resurse educaționale moderne, care să permită schimbul eficient de bune practici în domeniul educaţiei între instituțiile partenere şi adoptarea unor metode moderne de predare, în acord cu noile tehnologii digitale şi cu noile competenţe impuse de piaţa muncii, cu efecte tangibile în creșterea calității procesului educațional. De asemenea, proiectul îşi propune şi înființarea unui Laborator Smart (SmartLab), destinat studenților de la toate nivelurile de studii universitare: licență, masterat și doctorat.

Proiectul este finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, prioritatea 3: O regiune de frontieră cooperantă și reprezintă un angajament al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru digitalizare, integrarea noilor tehnologii educaționale și consolidarea relațiilor de cooperare academică în regiunea transfrontalieră România-Ucraina. Proiectul are un buget total de 516.757,50 EUR, din care 465.081,57 EUR reprezintă finanțarea oferită de Uniunea Europeană. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv 1 ianuarie 2025 -31 decembrie 2026.

"Lansarea proiectului LINKSROUACBE marchează un moment important pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, reafirmând angajamentul nostru pentru performanță academică și progres. Acest proiect susține dezvoltarea învățământului superior și contribuie la crearea unui spațiu educațional transfrontalier solid, bazat pe colaborare şi progres tehnologic. În opinia mea, proiectul nu doar că îmbunătățește procesul didactic, ci şi contribuie la alinierea învățământului superior la cerințele actuale ale pieței muncii, oferind absolvenților noştri o educaţie adaptată provocărilor unei economii digitale în continuă evoluție, încă de pe băncile şcolii, cu efecte importante în inserţia şi succesul acestor absolvenţi pe piaţa muncii" a declarat directorul de proiect conf. univ.dr. Anamaria-Geanina Macovei.

“Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Uniunii Europene”.

www.next.huskroua-cbc.eu, www.usv.ro, LINKSROUACBE-Project