Finalizare proiect Investitie in retehnologizare la S.C. AGRODIM CHIRIAC S.R.L., in vederea refacerii capacitatii de rezilienta, Cod SMIS 159058

COMUNICAT DE PRESĂ

BENEFICIAR : S.C. AGRODIM CHIRIAC S.R.L. a semnat în luna decembrie 2022 Contractul de finanțare nr. 382/218/POC/4.1.1. BIS din 30.12.2022, Contract de finanțare validat in MY SMIS la data de 07.06.2023 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost in stransa concordanta cu obiectivul specific al Programului Operational Competitivitate si il constituie realizarea unei investitii in retehnologizare in vederea refacerii capacitatii de rezilienta si pregatirea unei redresari verzi si digitale la S.C. Agrodim Chiriac S.R.L,cu scopul de a atenua impactul economic asupra firmei, afectata de pandemia de Covid-19.

Obiectivul specific al Programului Operational Competitivitate a fost consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.Proiectul propus de catre Solicitant, prin investitia in retehnologizare va conduce la revigorarea din punct de vedere economic al firmei si implicit la consolidarea poziþiei pe piata de profil.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt :

1.Refacerea capacitatii de rezilienta prin investitii in retehnologizare la S.C.AGRODIM CHIRIAC S.R.L. prin achizitionarea de utilaje si echipamente necesare fabricarii preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.

2. Respectarea principiului DNSH prin achizitionarea de echipamente performante, verzi, care sa nu aduca prejudicii semnificative mediului inconjurator si care sa contribuie la obiectivele de mediu

3. Contribuirea la transformarea digitala si respectiv la automatizarea activitatiisocietatii prin achizitionarea unui sistem integrat de automatizare si control pentru sistemul de producere furaj

4. Implementarea proiectului în mod eficient si în termenul stabilit. In acest sens se vor contracta: servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare si a managementului de proiect pentru obiectivul de investitii, servicii de audit financiar extern, servicii de audit de mediu, servicii GDPR, servicii de publicitate si informare aferente proiectului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.863.930,38 lei, din care valoarea nerambursabila este de 1.789.998,14 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 20 luni, inclusiv perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, până cel târziu la data de 31.05.2024.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact:

S.C. AGRODIM CHIRIAC S.R.L.

Sat Balcauti, Comuna Balcauti, Bloc 2, Scara A, parter, Ap.1, Judetul Suceava,

Telefon : 0742137605; Email : gheorghechiriac77@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României