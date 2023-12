COMUNICAT DE PRESA

U.A.T. COMUNA PUTNA, Județul Suceava, în calitate de BENEFICIAR, al proiectului “AMENAJARE ARHIVA ÎN CORP B ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A CORPURILOR A,B SI A SALII DE SPORT A ŞCOLII GIMNAZIALE „ MITROPOLIT IACOB PUTNEANUL”, COMUNA PUTNA, JUDEŢUL SUCEAVA”, anunta finalizarea proiectului, cod SMIS 124565, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. Componenta 1 POR 2017/10/10.1/7 regiuni, Imbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea, Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivele proiectului sunt investitiile în educatie si formare pentru cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu,prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.Proiectul propus spre finantare are doua componente de investitii majore:

1. Componenta de dotari a scolii cu echipamente, materiale didactice si mobilier scolar adecvate scopului de imbunatatire si modernizare a infrastructurii educationale in cadrul scolii gimnaziale din localitatea Putna, judetul Suceava. Se doreste utilarea cu echipamente si materiale didactice, module de invatare si aplicatii practice, pachete de software educationale si seturi de planse tehnice, a laboratoarelor si a cabinetului de informatica. De asemenea, se vor inzestra salile de clasa cu mobilier scolar corespunzator cerintelor de calitate, confort si desing specifice sistemului de invatamant. Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu politicele, strategiile si obiectivele majore si specifice ale Uniunii Europene.

2. Componenta de investitii de C+M, in amenajarea unei arhive in corpul B,apartinand scolii gimnaziale

Obiectivele specifice preconizate ale proiectului sunt urmatoarele:

1. Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Ca urmare, investitiile în învatamântul gimnazial vor viza asigurarea unor facilitatieducationale de înalta calitate, în concordanta cu cerintele actuale, cu tendintele evolutiei economice si cu nevoile pietei muncii, prin constructia, reabilitarea, extinderea si dotarea unitatilor pentru învatamântul obligatoriu,a scolilor cu clasele I-IV (inclusiv nivelul clasei pregatitoare). In vederea indeplinirii obiectivelor propuse se doreste imbunatatirea infrastructurii educationale prin investitii in amenajarea unei arhive in corpul B al Scolii Gimnaziale, "Mitropolit Iacob Putneanul",din localitatea Putna, Judetul Suceava,precum si investitii in dotari cu echipamente, mobilier scolar si materiale didactice specifice actului educational, al cladirilor A si B,din componenta scolii, precum si a salii de sport.

Proiectul propus spre finantare are doua componente de investitii majore:

1. Componenta de investitii de C+M, la cladirea corpului B,amenajarea unei arhive

2. Componenta de dotari cu echipamente, materiale didactice si mobilier scolar adecvate obiectivului educational. Se doreste utilarea cu echipamente si materiale didactice, module de invatare si aplicatii practice, pachete de software educationale si seturi de planse tehnice, a laboratoarelor si inzestrarea salilor de clasa cu mobilier scolar corespunzator cerintelor de calitate, confort si desing specifice actului de invatamant modern. Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu politicile, strategiile si obiectivele majore si specifice ale P.O.R. Axa 10.1b.

Impactul investiției la nivelul localității: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului prin imbunatatirea infrastructurii educationale prin amenajarea unei arhive in corpul B al Scolii Gimnaziale, "Mitropolit Iacob Putneanu", din localitatea Putna, Judetul Suceava, precum și dotarea cu echipamente, mobilier scolar si materiale didactice specifice actului educational, al cladirilor A si B,din componenta scolii, precum si a salii de sport, conform cerintelor de calitate, confort si desing specifice actului de invatamant modern.

Rezultatele proiectului:

- Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin scolar: 291 elevi, din care: fete: 141 și băieți: 150

- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu: 1 buc - amenajarea unei arhive in corpul B al Scolii Gimnaziale, "Mitropolit Iacob Putneanu", din localitatea Putna, Judetul Suceava

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI:

I. Valoarea totală a proiectului este de 955.064,97lei, din care:

II. Asistență financiară nerambursabilă F.E.D.R.: 935.963,67lei

III.Contribuția Comunei Putna : 19.101,30 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 68 luni.

Data de începere a perioadei de implementare : 26.04.2018.

Data de finalizare a perioadei de implementare : 13.12.2023

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați U.A.T: COMUNA PUTNA,

Adresa: Comuna Putna, str. PRINCIPALA, nr. 310, jud. Suceava, cod postal 727455, ,

Telefon: 0230/414102,fax:0230/414102,

E-mail: primariaputna@gmail.com