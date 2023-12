BENEFICIAR: SC BALNEOFIZIOMED SRL a semnat în luna IUNIE 2023 Contractul de finanțare nr. 323/POC/411/AM din 13.06.2023, cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost refacerea capacitatii de rezilienta la SC BALNEOFIZIOMED SRL precum si consolidarea pozitiei pe piata a societatii afectata de pandemia COVID-19 si anume cresterea capacitatilor de prestare servicii in domeniul sanatatii umane- recuperare medicala, diagnosticarii corecte a afectiunilor, urmata de tratamente adecvate in cadrul clinicii intr-un timp cat mai scurt si in mod eficient, urmarind ca si efect imediat cresterea numarului pacientilor si a rezultatelor financiare necesare mentinerii pe piata.

Rezultatele obtinute în urma implementării proiectului sunt:

Refacerea capacitatii de rezilienta prin cresterea capacitatilor de prestare servicii medicale la SC BALNEOFIZIOMED SRL prin achizitionarea unui numar de 9 echipamente medicale de recuperare fizica.;

Respectarea principiului DNSH prin achizitionarea a 2 echipamente performante, verzi, care sa nu aduca prejudicii semnificative mediului inconjurator si care sa contribuie la obiectivele de mediu, acestea fiind: pompe de caldura aer-apa cu panouri fotovoltaice si aparat electroterapie;

Eficienta in implementarea proiectului prin achizitionarea a 7 contracte de achizitie.

Proiectul a contribuit la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare ai axei prioritare 411 din cadrul Programului Operational Competitivitate.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost de 1.234.369,52 lei, din care

valoarea totală eligibilă nerambursabila de 987.045,47 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost 6 luni, inclusiv perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, pana la data de 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact:

SC BALNEOFIZIOMED SRL

Municipiul Suceava, Strada Ana Ipatesci, NR. 18, Județul Suceava

Telefon 0741 178 168; Email: tudor.andronic@gmail.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României