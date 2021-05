COMUNICAT DE PRESĂ

Mănăstirea Bogdana, municipiul Rădăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 6, județul Suceava, a finalizat în luna mai 2021, proiectul „RESTAURAREA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MĂNĂSTIREA BOGDANA”, cod SMIS 116504, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Valoarea totală a proiectului a fost de 21.286.342,92 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 20.851.981,51 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Rădăuți, prin reabilitarea monumentului Biserica “Sf. Nicolae”, a Clopotniței și a Sediului administrativ (Casa parohială) caruia i se va schimba destinația în muzeu și transformarea sa într-un promotor al culturii românești, în regiunea Bucovina. Proiectul a urmărit realizarea următoarelor categorii de lucrări la Mănăstirea Bogdana: Obiectul 1 – Biserica Sf. Nicolae: lucrări de arhitectură, consolidare, instalații, restaurare pictură; Obiectul 2- Clopotniță și Obiectul 3 - Muzeu: Lucrări de arhitectură, consolidare, instalații; De asemenea au fost executate lucrări de amenajare peisagistică, de asigurare a utilităților și de iluminat arhitectural. Proiectul a prevăzut inclusiv dotări special adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 46 de luni, din data de 20.07.2017 până la 31.05.2021.

Grupul țintă principal vizat este alcătuit, în cea mai mare măsură, de turiști, vizitatori, enoriași și orice alte persoane interesate de turismul cultural religios din Bucovina, care vor poposi anual la Mănăstirea Bogdana.

Rezultatele proiectului vizează creșterea numărului de obiective restaurate/ conservate/ protejate și implicit, creșterea numărului de vizitatori la Mănăstirea Bogdana, estimând că numărul acestora va atinge 1700 de vizitatori/ an, în al doilea an din perioada de durabilitate a investiției. Finalizarea investiției are impact la nivel local prin creșterea potențialului turistic al Municipiului Rădăuți, restaurarea complexului Mănăstirii Bogdana aducând un plus de valoare și de atracție pentru vizitatorii orașului.

Mănăstirea Bogdana, Mun. Rădăuți, Str. Bogdan Vodă, nr. 6, Jud. Suceava tel. +40 0230 563 005, e-mail: adrian_bogdan_pojoga@yahoo.com, Părintele Stareț: Ioan Dragomir

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020