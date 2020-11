Inovarea si diversificarea activitatii firmei KROLL PLUS SRL

COMUNICAT DE PRESĂ

Titlul proiectului: Inovarea si diversificarea activitatii firmei KROLL PLUS SRL Numele beneficiarului SC KROLL PLUS S.R.L. Cod MySMIS 130880 Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020 Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene” Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est” Valoarea totala a proiectului: 1.046.647,84 RON Valoarea finanțării nerambursabile: Perioada de derulare a proiectului: 743.618,12 RON 13.10.2020 – 31.10.2021

Proiectul „Inovarea si diversificarea activitatii firmei KROLL PLUS SRL”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC KROLL PLUS S.R.L., și are ca și obiective specifice:

• Introducerea de 3 produse noi ca urmare a inovării procesului de producție din cadrul firmei cu ajutorul noului flux tehnologic (coama rotunda pentru acoperis, tabla tip tigla, bordura de fronton)

• Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului

• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului și realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de şanse şi tratament prin angajarea de cel puțin o persoană aparţinând unei categorii defavorizate ( nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani; are vârsta de peste 50 de ani, este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale) și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectuluI.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediuluide afaceri.

