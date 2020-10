Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu, a transmis un mesaj în deschiderea celei de a doua ediții a galei Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), pe care îl regăsiți în cele ce urmează:

”Dezvoltarea stabilă și sănătoasă a pieței de capital este deosebit de importantă pentru economia românească, iar clasificarea în piață emergentă de către FTSE Russell și includerea României în structura FTSE Emerging markets din luna septembrie a reprezentat un mare pas înainte, rezultatul unor eforturi comune ale tuturor părților implicate. Dar după cum bine știți, lucrurile nu se opresc aici. Bursa de Valori București are potențialul uriaș de a deveni un partener important pentru companiile private și publice din perspectiva accesului la finanțare. Statutul de piață emergentă va crește atractivitatea, va facilita accesul companiilor și al investitorilor străini pe BVB ceea ce determină pe termen lung o scădere a costurilor de finanțare. Accesul întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare pe piața de capital este un alt aspect deosebit de important pentru economia națională care creează perspective stabile de dezvoltare.

Principalii investitori instituționali autohtoni, respectiv fondurile de pensii private, societățile de asigurare și fondurile de investiții au arătat deja o preferință constantă de alocare a portofoliilor către emitenți români de acțiuni și instrumente cu venit fix. Mă refer aici și la titlurile emise de către statul român. De altfel, dimensiunea lor agregată a crescut aproximativ în același ritm cu evoluția economiei naționale, activele acestora situându-se între 11 și 12% din PIB în ultimii 6 ani, ceea ce arată acumularea unei surse relevante de capital autohton ce poate susține necesar de finanțare din partea companiilor, alături de alți investitori viitori.

Autoritatea de Supraveghere Financiară continuă măsurile pentru dezvoltarea pieței de capital din România. În colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice am demarat „Strategia Națională pentru piața de capital”, proiect finanțat prin Programul de Sprijin Pentru Reforme Structurale, care beneficiază de sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în calitate de consultant. Proiectul are ca obiectiv elaborarea unei strategii naționale care să includă principii și măsuri de reglementare pentru stabilirea unui cadru coerent pentru dezvoltarea pieței de capital și facilitarea accesului la finanțare pentru toate categoriile de investitori. Strategia va fi elaborată pe baza unei analize a situației actuale a pieței de capital din România și a structurii acesteia, precum și pe identificarea principalelor probleme structurale ce reies din maparea cadrului de reglementare (legislația aplicabilă valorilor mobiliare, legislația în domeniul fiscal etc.).

În continuare susțin faptul că Bursa de Valori București are un bun potențial de a deveni un hub regional strategic pentru celelalte piețe financiare din spațiul sud-est european, iar pentru acest lucru este nevoie de o lichiditate mai mare, de creșterea numărului de emitenți și de consolidare a infrastructurii de piață prin înființarea Contrapărții Centrale. Împreună cu o politică de dezvoltare regională coerentă, BVB poate deveni un jucător mult mai prezent pe scena internațională”.