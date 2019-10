Moțiunea de cenzură a fost adoptată, ieri, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și trei voturi anulate, a anunțat senatorul PNL Marcel Vela, de la tribuna plenului Camerei Deputaților, informează MEDIAFAX.

„Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, alineatul 4, din regulament, procedând la verificarea voturilor exprimate de deputați și senatori, prin vot secret, cu bile, am constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor 464. Numărul celor prezenți 399. Numărul total de voturi exprimate 245. Numărul de voturi anulate 3. Numărul total de voturi valabil exprimate 242, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 238, voturi contra moțiunii de cenzură 4, abțineri zero. Moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minimum 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de parlamentari au fost 399 prezenți, dintre care 238 au votat pentru, se constată că moțiunea a întrunit majoritatea pentru adoptare”, a afirmat Marcel Vela.

Prin urmare, dacă moțiunea de cenzură a fost adoptată de către Legislativ, atunci este retras votul de încredere al Parlamentului pentru Guvern.

Potrivit Legii 90/2001 privind funcționarea Guvernului și a ministerelor, principala consecință este aceea că Executivul nu mai poate emite ordonanțe de urgență sau propuneri legislative către Parlament, dacă este retras votul de încredere în Parlament prin moțiune de cenzură.

Și articolul 110, alineatul 2, din Constituție spune că „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile”.

În astfel de situație sunt aplicabile prevederile articolului 103, în care șeful statului „desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”.

„Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului”, mai arată același articol din Legea fundamentală.

Totodată, „programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”, conform articolului 103 din Constituție.

„Guvernul al cărui mandat a încetat (...) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”, mai prevede Legea fundamentală.

Iohannis: Alegerile anticipate - cea mai bună soluție pentru redarea legitimității Parlamentului

Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură, că soluția cea mai bună pentru redarea legitimității Parlamentului este "întoarcerea cât mai rapidă la votul cetățenilor, adică alegeri anticipate".

"Cea mai bună soluție pentru redarea legitimității Parlamentului este evident întoarcerea cât mai rapidă la votul cetățenilor, adică alegeri anticipate. Aceasta nu se poate face decât dacă există un consens în cadrul formațiunilor parlamerntare actuale. În cadrul consultărilor voi constata dacă există un consens. Din acest moment prioritară devine punerea în aplicare a prevederilor constituționale", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, consultări cu partidele parlamentare astăzi, începând cu ora 11.00, pentru formarea unui nou Guvern.

Deputatul PSD Bota, care a votat moțiunea: Vinovați sunt “CEX-ul unanim" și "CEX-ul mic"

Deputatul PSD Marius Bota, unul dintre cei care au votat moțiunea, spune că vinovat de căderea Guvernului sunt „CEX-ul unanim și CEX-ul mic”. „Dacă au înțeles ceva cei împotriva cărora m-am manifestat bine, dacă nu, iar e bine”, spune Bota.

„Am semnat moțiunea de cenzură și am rămas consecvent să duc demersul meu critic la adresa CEX al PSD și am votat, conform legii, secret, cu bile. Nu am plecat cu bilele, dar am votat secret, așa cum m-am angajat. Mi-am făcut datoria conform conștiinței mele de membru vechi de partid. Dacă au înțeles ceva cei împotriva cărora m-am manifestat bine, dacă nu, iar e bine. În ceea ce privește rezultatul votului, pot spune doar că asta a fost voința Parlamentului și mă bucur că am reușit să votez secret, cu toate camerele și încercările de a filma cum votez. Nu au dispărut bile din urnă”, a declarat Marius Bota.

Întrebat cine ar fi vinovat de căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură, acesta a răspuns că „CEX-ul unanim și CEX-ul mic”.

Bota nu a explicat ce înseamnă „CEX-ul unanim și CEX-ul mic”, spunând că se grăbește, dar a lăsat să se înțeleagă că este nemulțumit de undele decizii luate în CEX, dar și într-un cadru mai restrâns al PSD.