US Open 2019. Când începe, cine are șanse să câștige și care sunt premiile?

US Open 2019 este pe cale să înceapă şi să aducă unul dintre cele mai frumoase spectacole sportive din an. Cel de-al 4-lea turneu de Mare Slem al anului este programat pentru 26-7 septembrie 2019, in complexul Flushing Meadows – Corona Park din New York.

Cu o suprafaţă din beton care generează o mulţime de momente tensionate şi situaţii imprevizibile, cu un set decisiv în care se joacă tiebreak şi cu premii incredibil de mari, această ediţie a turneului are toate ingredientele pentru a fi cât se poate de captivantă.

Cine are şanse să câştige ediţia din 2019 a turneului?

US Open se joacă pe mai multe fronturi. Cele mai importante sunt competiţia feminină la simplu şi competiţia masculină la simplu, urmate de competiţiile la dublu.

În general, favoriţii nu reprezintă surprize prea mari, fiind aceleaşi nume care au dominat tenisul mondial în ultimii ani. Acest lucru este confirmat de cotele oferite de cele mai mari case de pariuri online.

Favoritele din competiţia feminină

Competiţia feminină este destul de strânsă, cel puţin din punct de vedere al cotelor oferite.

Favorita principală este Serena Williams, jucătoarea care a dominat tenisul feminin în ultimul deceniu. Americanca are 39 de titluri de Grand Slam adjudecate, dintre care 23 la simplu. Aceasta a reuşit să câştige de 7 ori pe betonul din New York şi are toate şansele să o facă şi a 8-a oară, fiind cotată cu cota 4.00

Pe locul 2 în topul jucătoarelor cu cele mai mari sanse se afla Simona Halep. În ultimii ani românca a reuşit să confirme prin stabilitate, fiind prezentă de mai bine de 5 ani în top 10 WTA. Aceasta vine după un succes la Wimbledon şi pare a fi foarte stăpână pe propriul joc, ceea ce o cotează cu 7.00 în viziunea bookmarkerilor.

Locul 3 este ocupat de Naomi Osaka, cu cota 8.00. Jucătoarea de doar 22 de ani originară din Japonia a câştigat US Open 2018 şi luptă pentru a-şi păstra titlul.

În ceea ce o priveşte pe Simona, după acest turneu, romanii aşteaptă să vadă daca revine asupra deciziei de a participa la Fed Cup.

Favoriţii din competiţia masculină

Partea masculină a US Open nu aduce surprize prea mari. Favoriţii sunt aceiaşi care au fost şi în ultimii 5-10 ani: Novak Djokovic, Rafael Nadal şi Roger Federer.

Lui Djokovic i se oferă cele mai multe şanse, cota sa fiind de 2.25. Jucătorul sârb este într-o formă excelentă şi are toate şansele să se impună într-o finală, indiferent cine îi stă în faţă.

Spaniolul Rafael Nadal are şi el şanse destul de mari. Jucătorul de 33 de ani este cotat cu 5.00 şi se laudă cu 3 trofee US Open obţinute în carieră.

Pe locul 3 în topul jucătorilor cu cele mai mari şanse se numără cel mai prolific jucător: Roger Federer. Deşi are 38 de ani, acesta este cotat cu 8.00 pentru a-şi adjudeca cel de-al 6-lea titlu în competiţia americană.

Cu şanse destul de bune pleacă şi Alexander Zverev, Daniil Medvedev sau Stafanos Tsisipas. Aceştia au cote de 17.00 şi 25.00.

Care sunt premiile oferite de organizatorii turneului?

Jucătorii implicaţi în competiţia americană au pentru ce să se lupte cu încrâncenare. Organizatorii pun la bătaie 57 de milioane de dolari, o sumă record pentru această competiţie. Fiecare câştigător îşi va însuşi 3.850.000 de dolari, iar finaliştii vor pleca acasă cu 1.900 000 de dolari.

Câştigurile sunt mari chiar şi pentru jucătorii care se califică din turul 1, aceştia plecând cu 58.000 de dolari mai bogaţi.

La dublu, premiile oferite câştigătorilor sunt ceva mai mici, însă deloc de neglijat: 700 000 de dolari.