Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că măsura care vizează trimiterea unor „pacienți sub acoperire” în spitale „nu este o „vânătoare de vrăjitoare”, informează MEDIAFAX. Aceasta va funcționa ca o analiză în urma căreia, dacă se vor găsi nereguli, se va întocmi un raport înaintat spitalului.

Sorina Pintea, a declarat ieri că operațiunea „pacientului misterios” care vizează trimiterea unor „pacienți sub acoperire” în spitalele românești nu este o „vânătoare de vrăjitoare”, ci o măsură luată în sensul redării demnității profesiei medicale.

„Sunt foarte mulți oameni cinstiți care au privit normal acest lucru, nefiind deranjați. Nu este o „vânătoare de vrăjitoare”, nu se merge cu înregistrări audio, video, nici vorbă. „Pacientul misterios” merge, vede ce se întâmplă și dacă ceva nu e în regulă face un raport pe care noi îl transmitem spitalelor”, a ministrul.

Sorina Pintea a declarat că povestea „pacientului misterios” din spitale nu este invenția Ministerului Sănătății, această măsură fiind implementată la nivel european de foarte mult timp.

„Eu cred că și la nivelul sindicatelor există destule reclamații vizavi de un anumit tip de comportamente. Povestea cu „pacientul misterios” nu este invenția noastră. Se aplică în Europa de multă vreme, face parte din cadrul strategiei anticorupție promovată de Ministerul Sănătății și de asemenea, este un indicator de acreditare evaluat în primul ciclu de acreditare, respectiv modul de respectare al drepturilor pacienților, modul în care se acordă un act medical de calitate”, precizează ministrul.

Sorina Pintea a declarat că implementarea acestei măsuri nu este un exercițiu de imagine al său sau al ministerului, întrucât „exerciții de imagine fac cei care doresc ceva, eu nu doresc decât să fac ordine în sistem, adică să susțin aplicarea legii (...) Eu am spus când am venit la Ministerul Sănătății că doresc să fac ceva, nu să devin cineva, s-a și văzut, nu am candidat pentru nicio funcție politică. Imagine pentru ce? Pentru că am grijă de pacienți?”, a spus ministrul Sănătății.

Potrivit aceleiași surse, un lucru care a cântărit în luarea deciziei implementării acestei măsuri este scăderea gradului de satisfacție a pacienților. „Din punctul meu de vedere, povestea cu „pacientul misterios” nu are niciun fel de conotație. Noi avem chestionarele de satisfacție, care spun că a scăzut gradul de satisfacție al pacienților și mai spun un lucru: ne spun zonele și spitalele unde avem acest gen de probleme”, informează ministrul.

Sorina Pintea a concluzionat spunând că nu poate fi de acord cu practicile actuale „pe care foarte mulți dintre noi le cunosc și poate nu a avut nimeni curajul să spună cu voce tare ce se întâmplă”.