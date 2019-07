Sindicaliştii din Poliţie au păreri împărţite despre mandatul lui Carmen Dan în fruntea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), informează MEDIAFAX. În timp ce unii spun că a fost cel mai slab din istoria MAI, alţii arată că aceasta nu a avut susţinerea politică necesară pentru a finaliza toate obiectivele propuse.

"În opinia mea, doamna ministru Carmen Dan trebuia demisă înainte de a fi numită. Este un moment pe care eu unul îl aşteptăm în sensul în care nu are şi nu a avut anvergura necesară pentru a conduce un astfel de minister. Este un minister greu cu probleme cu anumite caracteristici. Carmen Dan, în opinia mea, a fost pusă de Dragnea acolo doar pentru nişte lucruri. Nu a adus nici un plus valoare. Avem patru poliţişti în mandatul lui Carmen Dan victime. Unul la Timişoara, unul la Suceava, altul la Maramureş, altul care a murit după suprasolicitare. Cam asta e Carmen Dan, dezastru total. Eu i-am cerut demisia de la început din 2017. A avut un mandat lung pentru că a avut susţinerea lui Dragnea, cum a plecat prietenul doamnei, Dragnea, la Rahova, a picat şi susţinerea doamnei. Viitorul ministru trebuie să facă multe lucruri, să echilibreze sistemul, dar nu am încredere nici în domnul de la Constanţa că are capacitatea şi anvergură necesară. Se pare că suntem blestemaţi la Ministerul de Interne", a declarat preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă.

Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex este de părere că demisia lui Carmen Dan de la Ministerul Afacerilor Interne este o decizie corectă, pentru că altfel ar fi fost demisă de premier.

"Trecând peste disputele politice şi sindicale, în opinia mea bilanţul arată mult mai pozitiv decât al altor miniştri de Interne. Aş putea spune două lucruri, pachetul de legi pentru întărirea autorităţii poliţistului şi dotările şi bugetul generos obţinut pentru anul acesta. Oricum urma să fie schimbată. A fost un mandat mai bun faţă de al altor miniştri de Interne, pretenţiile noastre sunt mari, dacă avea o echipă managerială performantă, lucrurile poate că stăteau mai bine, nu a avut nici puterea politică, cum au avut-o alţi miniştri. Se putea mult mai mult, dar trebuia susţinere politică şi o echipă managerială mai performantă", a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex, Vasile Lincu.

"Demisia ministrului Carmen Dan, în opinia mea, este o demisie politică, dar eu cred că poliţiştii or să înţeleagă că va urma un nou ministru de Interne înconjurat tot de eşalonul doi-trei şi cred eu că, până la anul, MAI va bate pasul tot pe loc. Doamna ministru Carmen Dan urma să facă o reformă în MAI şi acum îmi este teamă că o să batem pasul pe loc cel puţin un an şi jumătate. Cred că doamna Carmen Dan era un ministru bun, care începuse să înţeleagă cum funcţionează sistemul, că cei din eşalonul doi-trei nu îi spuneau întotdeauna exact realitatea şi atunci cred că era pe un drum bun", a declarat Iulian Surugiu, preşedintele Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP).

Sindicaliştii Europol nu sunt însă de aceeaşi părere, criticând dur mandatul lui Carmen Dan

"A fost o chestiune de timp întrucât de 2 ani jumate de când a preluat portofoliul Internelor, ministrul Carmen Dan a generat cel mai mare haos pe care acest minister l-a cunoscut după 1989. Pornind de la politizarea masivă a posturilor de conducere şi până la lipsa oricărui dialog cu sindicatele din Poliţie, Carmen Dan a avut o agendă de partid care nu avea nici o legătură cu modernizarea Poliţiei Române şi a Poliţiei de Frontieră Române. Carmen Dan lasă în urmă un sistem profund afectat de lipsa de predictibilitate, de lipsa de viziune şi de lipsa unor obiective concrete. Putem spune, fără să exagerăm, că mandatul lui Carmen Dan a fost cel mai slab din rândul tuturor miniştrilor pe care i-am avut. Vrem ca experimentele la nivelul MAI să înceteze, iar coaliţia de guvernare să înţeleagă că avem nevoie de un profesionist în fruntea ministerului", a declarat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.

Carmen Dan şi-a anunţat demisia cu câteva minute înainte de şedinţa Comitetului Executiv de luni.

Nicolae Moga, propunerea de la Interne, este senator de Constanţa în legislaturile 2008-2012, 2012-2016 şi 2016-2020. În a doua legislatură, a ocupat şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului în Biroul Permanent.