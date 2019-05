Sentință

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, ieri, la închisoare de 3 ani și 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, informează MEDIAFAX. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis menținerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în cazul lui Liviu Dragnea.

Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea după cea de la referendum.

Judecătorii au mai decis condamnarea Olguței Șefu la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, achitarea lui Valentina Marica pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban la un an cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Gheorge Nicușor la 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea Adrianei Botorogeanu la doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicăi Miloș la 3 ani cu suspendare, condamnarea lui Ionel Marineci la 3 ani cu suspendare.

În cazul fostei soții a lui Liviu Dragnea, magistrații au dispus achitarea pentru abuz în serviciu după ce pe fond judecătorii au hotărât încetarea procesului penal.

În primă instanță, Dragnea fusese condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, dar a atacat sentința.

Liviu Dragnea, încarcerat în Penitenciarul Rahova

Liviu Dragnea, însoțit de doi polițiști, a fost dus la Penitenciarul Rahova. Președintele PSD a fost huiduit de câteva zeci de protestatari, care l-au așteptat la Penitenciarul Rahova, aceștia scandând „La pușcărie” și ”Uite cum se închide ușa!”. Liderul PSD a fost încarcerat și va sta o perioadă de carantină de 21 de zile, după care autoritățile vor decide la ce penitenciar își va executa pedeapsa. Liviu Dragnea a ajuns la penitenciar într-o a doua mașină, un autoturism al Poliției, care a plecat de la reședința sa. Asta în condițiile în care jurnaliștii au urmărit mai bine de 30 de minute o altă mașină, cu geamuri fumurii, folosită ca diversiune pentru a distrage atenția jurnaliștilor de la momentul în care Liviu Dragnea este preluat și dus la penitenciar.

Dăncilă anunță ședință CEX pentru astăzi: Nu voi demisiona din Guvern

Premierul Viorica Dăncilă a declarat ieri, după condamnarea lui Liviu Dragnea, că a convocat Biroul Permanent Național și Comitetul Executiv, pentru ziua de marți, pentru a stabili pașii de urmat, menționând că nu va demisiona de la Guvern.

"Am convocat o parte din liderii PSD, din miniștrii guvernului pentru decide aceste momente pentru PSD. Indiferent de sentimentele de Liviu Dragnea, pentru PSD condamnarea reprezintă un moment dificil. (...) Nu vom niciun fel decizia instanței de astăzi. Suntem un partid unit în momente dificile. PSD a strâns rândurile, mâine am convocat BPN la 11:00 Cex la 18:00. Vom lua deciziile, vom vedea unde am greșit", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul spune că nu va demisiona.

"Nu îmi voi da demisia indiferent de presiunile unora sau altora. Asta nu înseamnă că dacă cineva cere demisia înseamnă că trebuie să acceptăm. E important faptul că încă deține președinția rotativă a Consiliului UE. Vreau să mulțumesc electoratului pentru votul dat. Vom face o analiză să vedem unde am greșit și vom veni cu soluții astfel încât să recâștigăm electoratul . Cred că una dintre cele mai bune măsuri e să continuăm cu programul de guvernare. Vreau să asigur primarii că vom continua alocarea pe PNDL 1 și PNDL 2", a mai declarat Viorica Dăncilă.