Tudorel Toader a anunțat că va merge la Guvern și va prezenta demisia din funcția de ministru al Justiției, urmând ca premierul Viorica Dăncilă să ia o decizie, informează MEDIAFAX.

Ministrul Justiției a făcut referire și la decizia din ședința PSD, acolo unde liderii social democrați au decis retragerea sprijinului politic.

“Voi merge la Guvern și am o întrevedere cu doamna prim-ministru. Oarecum voi dezvolta ce am spus dimineață, dacă nu am fost explicit. Voi porni în scrisoarea redactată de la voința politică exprimată în cadrul Cex de retragere a sprijinului politic, în calitate de ministru al Justiției. Voi porni de la voința exprimată în cele două întrevedere, de la faptul pe care vi-l spuneam că doamna premier are rol decisiv atât în formarea guvernului cât și revocarea unor membri. Luând act de aceste circumstanțe, iau în considerare că orice autoritate trebuie să aibă în vedere continuarea activității voi rămâne în minister până când în Monitorul Oficial apare numele noului ministru al Justiției”, a mai spus Toader.

Toader a precizat că premierul Viorica Dăncilă este cea care va decide ce va face cu demisia sa.