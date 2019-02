Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR), susține că nu poate participa Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la audierea programată pentru joi, la ora 11:00, deoarece la acea dată are programată ședința de politică monetară, informează MEDIAFAX.

„Mulțumim de invitație. De un an de zile, BNR a anunțat că joi, 7 februarie 2019, la ora 11:00, este ședința de politică monetară. Sunt convins că, din respect pentru activitatea BNR, se va găsi altă dată. Sunt însă chiar surprins că nu s a făcut această simplă verificare, astfel încât să se țină cont de programul de ședințe deja programate al BNR. Programul este public de un an de zile și anunțat pe site și la fiecare ședința de politică monetară. Sper să nu fie aceeași obsesie pentru persoane a domnului Zamfir și aceeași lipsa de interes pentru teme reale pe care dânsul le-a manifestat deja”, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, ieri.

Biroul permanent al Senatului a aprobat, ieri, invitarea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, la audieri joi, de la ora 11.00, în comisiile reunite de buget ale Parlamentului. Este a doua invitația lansată în acest an de un reprezentant al Parlamentului, Isărescu neparticipând la audierea anterioară în Comisiile economice și de buget-finanțe a Senatului, programată pentru marți 29 ianuarie.

Mai exact, Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, au fost invitați, pentru 29 ianuarie, de către președintele Comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, la audieri, pentru a da explicaţii despre calcularea indicelui ROBOR, în fața Comisiilor reunite economică și de buget-finanțe a Senatului. Nici unul dintre cei doi nu au participat la audierile comisiei parlamentare. Isărescu a invocat faptul că invitația nu a respectat procedura - Zamfir a semnat atât pentru el, cât și pentru președintele Comisiei de buget finanțe. Chirițoiu a invocat faptul că are un program încărcat.

Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, a afirmat, ieri, că prezența lui Mugur Isărescu la audierea în comisii este obligatorie. Acesta a invocat un articol din Regulamentul Senatului care spune că: „în cazul în care comisiile solicită participarea la lucrările lor a unor membri ai Guvernului sau a conducătorilor unor instituții publice, prezența acestora este obligatorie”.

Președintele Consiliului Concurenței, a confirmat, marți 29 ianuarie, că autoritatea pe care o reprezintă desfășoară, de la începutul acestui an, o investigație privind indicele ROBOR, ca urmare a introducerii OUG 114/2018. În plus, acesta a adăugat că, în prezent, autoritatea are sub investigație nouă bănci, începând de anul trecut, dar nu vizează operațiunile acestora legate de ROBOR.

În schimb, Suciu a afirmat, luni 4 februarie, că piața interbancară și cea monetară sunt două piețe care funcționează foarte bine, că legătura dintre indicele ROBOR și taxa pe activele financiare ale băncilor este nefirească. Reprezentantul Băncii centrale a mai susținut că nu există o solicitare oficială de a elimina ROBOR și că nici nu înțelege la ce se referă această eliminare din moment ce indicele ROBOR se aplică la credite, ca urmare a unei decizii a Guvernului, nu a BNR.

Introdusă de OUG nr. 114/2018, de la începutul acestui an, taxa pe activele financiare ale băncilor variază între 0,1% și 0,5%, urcând la fiecare 0,5 puncte procentuale a indicelui ROBOR mediu trimestrial peste 2%.