Piesele "Army Of Love" (Bella Santiago), "Destin" (Trooper), "Skyscraper" (Teodora Dinu), "We Are The Ones" (Claudiu Mirea), "Without You (Sin Ti)" (Dya & Lucian Colareza), "Underground" (Mirela Vaida) s-au calificat în urma primei semifinale a selecţiei naţionale pentru Eurovision 2019, anunţă TVR, citată de MEDIAFAX.

Prima semifinală din selecția națională pentru concursul musical Eurovision 2019 a avut loc pe scena Sălii Polivalente din Iași și a fost transmisă în direct la TVR 1, TVR Moldova, TVR Internaţional, TVR HD şi TVR+.

Show-ul, prezentat de Aurelian Temișan și Ilinca Avram, a fost deschis de trupa The Sky Dance Company, marcând, printr-o coregrafie specială, a 20-a participare a României la Eurovision.