Stocurile de vaccin antigripal ar putea fi suplimentate la solicitarea medicilor de familie şi a Direcţiilor de Sănătate Publică, anunţă ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, informează MEdiafax. Preşedintele Societăţii de Medicina Familiei, Tănăsescu, spune că vaccinul este cel mai eficient toamna și în luna decembrie.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, ieri, că stocurile de vaccin antigripal ar putea fi suplimentate la solicitarea medicilor de familie şi a Direcţiilor de Sănătate Publică.

„În jur de 100.000 de doze de vaccin ar fi trebuit să existe în stocurile Direcţiilor de Sănătate Publică sau medicilor de familie. Am discutat cu Asistenţa medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi am solicitat cererile concrete pe care medicii de familie le-au mai făcut sau le vor mai face în continuare DSP-urilor, pentru că la începutul sezonului eu am mai declarat foarte clar că am suplimentat numărul de doze de vaccin antigripal cu 300.000 şi, dacă ar mai exista estimări care să mă facă să suplimentez aceste doze, eu aştept cererile”, a spus Sorina Pintea, la Digi24.