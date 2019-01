Calitatea serviciilor oferite de Alma Clinic

Controalele medicale periodice au rolul de a preveni diverse afectiuni, indiferent de gradul lor de complexitate, cu ajutorul unor mijloace de specialitate. Concret, acestea pot depista orice schimbare fizica sau modificare patologica prin analize de laborator.

Orice problema de sanatate sau afectiune necesita, in primul rand, o diagnosticare corecta urmata pe parcurs de un tratament adecvat administrat de un specialist. Identificarea unei patologii se realizeaza de fiecare data pe baza unei consultatii medicale, tratamentul neputand fi stabilit sau administrat vreodata in lipsa acesteia.

Diagnosticul constituie concluzia care este trasa de catre un cadru medical in urma unui cumul de investigatii clinice si paraclinice care au rolul de a defini starea patologica a unui pacient. Acesta poate fi stabilit doar de catre o persoana care prezinta calificare medicala si competente specifice domeniului in care se incadreaza respectiva afectiune.

Specialitatile medicale din cadrul Alma Clinic

Alma Clinic constituie o varianta moderna a serviciilor medicale din zona municipiilor Falticeni si Suceava. Aceasta a luat fiinta din grija pentru sanatate a oamenilor si ofera o abordare distincta, asigurand un mediu inalt calitativ, aliniat la standardele occidentale.

Materializarea acestui proiect a avut loc in anul 2014, punct in care a luat nastere si sporirea semnificativa a interesului pentru sanatatea oamenilor. In cadrul acestei clinici sunt asigurate toate etapele necesare realizarii unui proces complet de diagnosticare si tratare pentru un set larg de patologii.

Colaborarea cu specialistii almaclinic.ro debuteaza cu o consultatie care are rolul de a stabili anumite simptome cu care se confrunta pacientul si de a determina nivelul la care urmeaza sa se faca, in cele din urma, investigatiile medicale. Pe baza biletului de trimitere, persoanele ce apeleaza la serviciile Alma Clinic se pot bucura de consultatii gratuite pentru mai multe specialitati, precum dermatologie, diabetologie sau endocrinologie.

In cadrul clinicii acesteia se gasesc specializari pentru mai multe ramuri cunoscute in domeniul medical, pacientii bucurandu-se astfel de posibilitatea ingrijirii sanatatii intr-un mediu profesional care actioneaza in baza unor cerinte foarte riguroase.

1. Alergologia

Alergologia este o ramura a medicinei, care are rolul de a studia bolile alergice, reactiile alergice, cauzele declansatoare, procesul sub care se manifesta si metodele de diagnostic si tratament. In competenta medicului alergolog pot intra boli si reactii alergice, care se manifesta sub forma unor varii simptome, de la inrosirea ochilor si pana la umflarea organelor interne. Aceste semnale transmise de organism reflecta hipersensibiltate la anumite substante din mediul inconjurator, care in mod normal ar trebui sa fie inofensive.

Alma Clinic asigura un pachet complet care implica consultatii de baza oferite de un medic specialist si o testare cutanata prick.

2. Cardiologie

Inima este nucleul aparatului cardiovascular. Din vina unui stil de viata neglijent si a stresului cotidian, se intampla ca oamenii sa ignore micile afectiuni ale acesteia, astfel ca netratate bolile cardio-vasculare devin periculoase si necesita menajare tot restul vietii. Cauzele care stau la baza declansarii acestora pot fi de natura multipla, medicul cardiolog fiind cel care poate stabili acest lucru.

In vederea cresterii acuratetii diagnosticului si evaluarea stadiului de boala, cabinetul de cardiologie din cadrul Alma Clinic este dotat cu apratura de ultima generatie.

3. Dermatologia

Dermatologia reprezinta o latura a medicinei care se ocupa tot ceea ce tine de sanatatea pielii si afectiunile acesteia. Aici sunt incluse si tratarea afectiunilor cutanate si a problemelor ce tin de estetica pielii, afectiuni ale mucoaselor, parului, unghiilor si a bolilor cu transmitere sexuala.

Alma Clinic ofera solutii optime pentru problemele ce survin la nivel dermato-venerologic, indiferent de varsta pacientului, imbinand priceperea unor medici profesionisti cu tehnologii avansate si dotari moderne de care dispune.

4. Diabetologia

Aceasta este specialitatea medicala care are rolul de a diagnostica si trata diabetul zaharat, o afectiune care este recunoscuta pentru faptul ca se afla in crestere la nivel global. Despre diabet zaharat se poate vorbi atunci cand in urma testarii glicemiei, valoarea acesteia ajunge sa depaseasca 126 mg% inainte de mancare sau peste 200 mg% la doua ore postprandial.

5. Medicina interna

Medicina interna este ramura medicala a carei specialitate este preventia, diagnosticarea si in cele din urma tratarea afectiunilor organelor interne complexe, precum cele digestive, renale, respiratorii sau osteoarticulare.

6. Ortopedia

Ortopedia poate fi definita drept disciplina medicala care trateaza afectiunile congenitale sau cele dobandite la nivelul aparatului locomotor si ale coloanei vertebrale. Aici sunt incluse oasele, articulatiile, ligamentele, tendoanele si muschii.

Printre serviciile medicale oferite de cabinetul de Ortopedie de la Alma Clinic se numara consultul de specialitate, imobilizarea membrului inferior si superior, montarea sau scoaterea aparatului gipsat sau infiltratii cu acid hialuronic.

7. Pneumologia

Pneumologia este o specialitate a medicinei care se ocupa cu studierea aparatului respirator in conditii normale si patologice. Pneumologia include depistarea, diagnosticarea si recuperarea bolnavilor care sufera de afectiuni respiratorii fara a se apela la mijloace chirurgicale.

Dintre simptomele care tradeaza instalarea unei afectiuni pneumologice mentionam: tuse, expectoratii, durere in piept, torace dilatat, respiratie zgomotoasa sau dificultati respiratorii pe durata somnului.

In cadrul Alma Clinic Suceava se mai gasesc o serie larga de alte specialitati medicale utile: chirurgie vasculara, urologie, neurologie, gastroenterologie si ginecologie.

Principiul conform caruia este mai bine sa prevenim decat sa reparam se aplica cel mai bine asupra sanatatii noastre, motiv pentru care este indispensabil ca fiecare simptom transmis de organismul nostru sa ne trimita la cabinetul medicului specialist. Alma Clinic este recunoscuta in mediul medical ca apartinand elitei medicilor, atat in orasul Suceava, cat si Iasi. Acest aspect arata clar calitatea actului medical realizat in cadrul acestei clinici.