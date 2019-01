Cel mai vechi monument istoric din Moldova va fi restaurat cu bani europeni. Este vorba despre situl arheologic de la Tirighina-Barboși, care va fi pus în valoare în cadrul unui proiect derulat de Primăria Galați în valoare de peste 15 milioane de lei, informează MEDIAFAX.

Primăria Galați a semnat un contract cu Ministerul Dezvoltării Regionale referitor la punerea în valoare a complexului de la ieșirea din oraș. Investiția are valoarea de peste 15 milioane de lei, din care 8,5 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

„Este un proiect care a luat naștere în urmă cu nouă ani. Ideea principală este obținerea finanțării pentru refacerea cetății Tirighina, un proiect care se ridică la valoarea de 15 milioane de lei”, a declarat presei primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu.

De-a lungul timpului, zona în care se afla castrul roman a fost neglijată de autorități și s-a umplut de gunoaie, iar hoții au furat piatra din interior. În urmă cu șapte ani, Direcția de Cultură a organizat o acțiune de ecologizare, iar specialiștii Primăriei Galați au conceput primul proiect privitor la punerea în valoare a sitului arheologic.

După mai multe eșecuri, municipalitatea gălățeană a reușit să semneze un contract în urma căruia complexul va fi restaurat, conservat, dotat și pus în valoare, prin includerea în circuitul turistic. Concret, monumentul de importanță națională va fi restaurat pentru a fi vizitat, iar în zonă vor fi construite o alee de acces, o parcare, un muzeu și un amfiteatru pentru evenimente în aer liber.

„Nu s-a făcut nimic pentru castrul roman nici în perioada comunistă, nici după anul 1990. Anul zero a fost în 2012, atunci Direcția de Cultură a organizat o acțiune de ecologizare pe bază de voluntariat, cu sprijinul elevilor, studenților și al Primăriei. Am scos de acolo 16 camioane mari pline cu deșeuri. Atunci am decis să luăm taurul de coarne și am organizat prima ediție a Festivalului Antiquitas Rediviva. După, autoritățile locale au făcut primul proiect de punere în valoare a sitului arheologic. Acolo se vor amenaja o alee de acces, o parcare, un muzeu de sit, un amfiteatru. Elementele importante vor fi restaurate, zidul de incintă, turnul din centru. În paralel vor continua cercetările arheologice la fața locului, acolo este un castru roman construit peste o așezare dacică, în total sunt vreo 20 de hectare”, a spus, pentru MEDIAFAX, consilierul Direcției de Cultură Galați, Marius Mitrof.

Situl arhelogic de la Tirighina-Barboși conține un castru roman de la începutul primului mileniu construit peste o veche așezare dacică.

Obiectivul este singurul monument istoric din Moldova atestat în secolele 2-3 după Hristos și este așezat peste o rezervație paleontologică de fosile de moluște vechi de 400.000 de ani.