Ministerul Agriculturii va finaliza, până la finele lunii martie, plata subvențiilor către fermieri, a declarat joi ministrul Agriculturii Petre Daia, informează MEDIAFAX.

Ministrul a precizat că APIA reia, din 3 ianuarie, plățile către fermieri, după ce a acordat, începând cu 16 octombrie 2018, 1,063 miliarde de euro ca avans, iar ca plată finală 557,57 milioane de euro. ”Putem constata următoarele: în anul 2017, un an de asemenea cu acordarea la timp a subvențiilor, a fost posibilă acordarea ca avans pentru fermierii români suma de 957,74 milioane de euro și ca plată finală 473,18 milioane de euro. Cifre pe an calendaristic, nu pe an agricol. Anul acesta, cu pornirea subvențiilor pe 16 octombrie, în aceleași condiții ca anul trecut, am acordat ca avans suma de 1 miliard și 62 de milioane de euro, iar ca plată finală 557,57 milioane de euro. Procentual, calculând și apreciind efortul suplimentar și îmbunătățirea ritmului, putem constata că la avans am dat 110,65%, deci cu 10% mai mult, iar ca plată finală 117,83%, deci 17,83% mai mult”, a declarat ministrul Petre Daea.

Ministrul a precizat că până la finele lunii martie se va încheia acordarea subvențiilor, în totalitate, către fermieri. ”Plățile înțelegând așa: să dăm, să terminăm lichidarea, și apoi să dăm ajutoarele naționale tranzitorii ca până pe 31 martie să încheiem acordarea subvențiilor în totalitate la fermierii țării. Din nefericire, mai sunt situații, unde erorile au apărut și este nevoie de clarificări. Noi socotim că mai bine întârziem 2-3 zile sau mai mult, nu mi-aș dorit, pentru a clarifica o situație, decât să îi spui din capul locului că dosarul tău nu este bun și nu ai dreptul la aceste subvenții. Asemenea abordare nu există în MADR. Nu putem da banii odată toți, la toată lumea odată”, a spus ministrul.

În perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, APIA a derulat plata avansului APIA în care s-a achitat un procent de 70% din schemele pe suprafața și din sprijinul cuplat pentru ovine și caprine. Din decembrie, APIA a trecut la plățile finale în care a intrat și sprijinul cuplat pentru bovine și bubaline (bivolițe). Plățile directe încă blocate sunt ajutoarele naționale tranzitorii pentru sectorul vegetal și zootehnie, dar și schemele de sprijin cuplat pentru sectorul vegetal.