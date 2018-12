Spitalele regionale vor fi construite după 2021, dar cu fonduri mai mari din partea Uniunii Europene, anunță ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că s-a întârziat din cauza unor proceduri pe care consultanţii străini le-au respectat, informează MEDIAFAX.

"În momentul în care am avut ultimele discuții, la Bruxelles, cu consultanții Băncii Europene de Investiții, pentru că Ministerul Sănătății a fost la Bruxelles să solicite fonduri suplimentare în septembrie, iar răspunsul a fost "Nu avem" - în momentul în care consultații au spus "Vom preda studiul de fezabilitate", am luat legislația și am verificat care sunt termenele. Ajungeam cu începutul construcției efectiv 2020-2021. Și atunci, după o discuție cu doamna prim-ministru, și ulterior cu doamna comisar Corina Crețu, s-a decis că fazarea ar fi o soluție foarte bună”, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Astfel, construcţia celor trei spitale regionale va fi începută pe exercițiul financiar 2021-2027.