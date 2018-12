Comisiile reunite de economie, buget și juridică ale Camerei Deputaților au dat, ieri, un aviz favorabil pentru proiectul de lege care modifică Legea privind plafonarea dobânzilor, informează MEDIAFAX.

Proiectul de lege avizat prevede completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală renumeratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

Proiectul prevede plafonarea dobânzii anuale la 2,5 ori dobânda legală, în cazul creditelor ipotecare și imobiliare, cu o perioadă mai lungă de zece ani.

În cazul creditelor de consum, dobânda este plafonată, conform acestui proiect de act normativ, la 18% pe an. Acest nivel se aplică creditelor de sub zece ani și care nu sunt garantate cu imobile. În plus, pentru creditele de sub 3.000 de euro, dobânda nu poate depăși nivelul de 50%.

Pentru adoptarea acestui proiect de către Parlament, mai este nevoie de votul Camerei Deputaților.

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-au reunit marți pentru a discuta proiectele a trei legi.